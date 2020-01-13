确认采用Lilac直接提取工艺从Kachi卤水中产出杂质含量极低的碳酸锂



产出纯度为99.9%的电池级碳酸锂

Brisbane, 2020年1月9日, AEST (ABN Newswire) - 锂矿勘探和开发公司Lake Resources NL ( LKE.AX ) (FRA:LK1) 很高兴地公告一项重大进步，公司确认其在加州采用Lilac Solutions的突破性技术从Lake的Kachi卤水锂矿项目中产出纯度为99.9%的、杂质含量极低的电池级碳酸锂。纯度为99.9%的碳酸锂超过了电池级纯度的行业标准规范（>99.5 wt%）。一个重要的成果就是得到了极低的杂质含量，铁（Fe）和硼（B）的含量分别为<0.001wt%和<0.001wt%。这说明了低杂质含量一直是公司在该工艺中关注的重点，也是最近与电池/阴极生产商进行下游协商中的高度优先事项。采用Lilac Solutions的直接提取离子交换工艺从第一批试验设备组件中产出样品，这个结果是经过了超过9个月的测试的结果，测试优化了Kachi卤水采样的工艺。该信息将被用于即将发布的Kachi预可行性研究（PFS）。最近从阿根廷运输了两万升Kachi卤水采样，将从这些采样中为潜在的下游承购商产出更多电池级锂产品的样品。此前，公司曾与潜在的承购商和其他跨国发展合作伙伴进行协商，他们对于采用直接提取技术产出的低杂质原料非常感兴趣并希望确认其潜力。Lake的董事总经理Steve Promnitz对此成果表示很高兴，他说："这很有可能是行业的一大突破。在9个月的详细试验工作后，我们已证明可以从Kachi的卤水中产出高纯度的电池级别的碳酸锂。这项重大的进步肯定了极低的杂质含量，这定会受到潜在承购商的欢迎。"我们现在专注于从Kachi卤水和试验设备组件中产出更多的电池级碳酸锂，这将为我们与越来越关注可持续发展的潜在承购商进行更积极的合作奠定基础。随着Kachi预可行性研究即将完成，我们有信心能在恰当的时间产出合适的产品，始终如一地提供满足全球买家需求的高质量、低杂质的产品。虽然我们预计在2019年末发布预可行性研究（PFS），但是由于等候更多的工程研究而稍有延迟。我们现在预计将于下月发布PFS。"Lake的目标是从Kachi产出高质量、低杂质的产品，从而吸引高价。实验室测试表明，采用Lilac的工艺可以在几个小时内从~300 mg/L的含锂卤水中产出30-60,000 mg/L浓度的锂。重要的是，Lilac的直接提取工艺为Lake Resources提供了一个卤水中提锂的可持续的解决方案。一旦完成提锂，经过处理的卤水就会返回含水层，从而不再需要传统的蒸发池。这正迎合了电动汽车制造商（OEM）和电池制造商日益增长的需求，说明了他们可以使用可持续且可扩展的原材料供应链。浏览原文及图表，请访问：内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。