

大量高纯度碳酸锂样品

Brisbane, 2020年1月13日, AEST (ABN Newswire) - 锂矿勘探和开发公司Lake Resources NL ( LKE.AX ) (FRA:LK1) 确认，将在加州采用Lilac Solutions的突破性技术，从Lake的Kachi卤水锂矿项目的两万升卤水采样中产出纯度为99.9%的大量电池级碳酸锂样品。采样将在两周内运抵加州，将采用Lilac Solutions的直接提取离子交换工艺在试验设备组件中进行处理。采样已从Kachi运出，正在运往加州的途中（参见图1、2、3）。自3月起，公司将开始向下游客户交付产品，并开始与承购商一起对更多的碳酸锂进行质量审查，证明未来生产计划的可扩展性。Lake的董事总经理Steve Promnitz说："我们目前着力于从Kachi卤水中产出更多的电池级碳酸锂，这将和试验设备组件一起为获签Kachi卤水产品的有约束力的承购协议奠定基础。"Lake在过去24个月已经进行了大量的开拓业务活动，以建立在电池和电动汽车领域的知名度。在此期间，我们已向包括全球知名品牌在内的众多业内人士展示了我们的项目和未来的产品。这项工作相当可观，并将在2020年得到回报，我们现在可以迅速且轻而易举地重新与承销商合作并开始对足量且杂质含量极低的碳酸锂样品进行质量审查 - 这是该行业的关键基准。"我们期待在卤水运抵Lilac加州工厂时向股东汇报情况。"Lake的目标是在Kachi产出能吸引高价的高质量、低杂质的产品。实验室测试表明，采用Lilac工艺可在几个小时内从锂含量为~300 mg/L的卤水中产出锂浓度为30-60,000 mg/L的锂。Kachi项目是世界排名前十的卤水锂矿资源，在一个更大规模的勘探靶区拥有初次资源估算440万吨碳酸锂当量（标示级别的100万吨，推测级别的340万吨）（参见澳交所2018年11月27日公告）。2018年12月完成的第一阶段工程研究显示，公司的生产成本有可能处于全球最低成本四分位数，与南美传统卤水作业中通常低于50%的锂回收率相比，回收率很高（80-90%）。Lilac的技术还能将生产时间缩短至几个小时，而标准蒸发过程需要9-24个月的漫长等待期才能生产出适合加工的浓度。重要的是，Lilac的直接提取工艺为Lake Resources提供了一个卤水中提锂的可持续的解决方案。一旦完成提锂，经过处理的卤水就会返回含水层，从而不再需要传统的蒸发池。这正迎合了电动汽车制造商（OEM）和电池制造商日益增长的需求，说明了他们可以使用可持续且可扩展的原材料供应链。*浏览原文及图表，请访问：内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。