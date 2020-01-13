

Kachi项目得到当地支持

Brisbane, 2020年1月16日, AEST (ABN Newswire) - 锂矿勘探和开发公司Lake Resources NL ( LKE.AX ) (FRA:LK1) 获得了阿根廷当局信任的一票，在与省长和监管者召开的会议上，再次肯定了他们对锂矿开发和勘探的支持，其中包括Lake在卡塔马卡省的卤水锂矿项目。在卡塔马卡胡胡伊（Jujuy）和布宜诺斯艾利斯与省长和监管者召开的会议上，与会者重点讨论了在新联邦政府的领导下，确保每个锂矿省的新型出口收入的必要性。这包括对锂矿开发和勘探的支持，同时确保在环境和社会责任方面达到世界最佳实践标准。此前，在最近选举之前召开的会议上也发表过类似的评论。最近会谈也包括Lake当地子公司成员Morena del Valle S.A，这是一家成立于卡塔马卡的公司，主要雇佣当地人。Lake的董事总经理Steve Promnitz说："我们很高兴能得到我们在阿根廷开展业务的省份的监管机构和政府的持续支持，这清楚地表明了在认识到当地的困难后，当地大力支持更多外商对该领域进行投资。正如股东们所知，阿根廷最近的全国大选使其政党和领导层发生了变化，而来自政府新成员的持续支持始终是至关重要的。"Lake着手采用具有突破性的直接提取工艺来对一个很大规模的锂矿新项目进行开发，能得到这样的支持是非常关键的。"浏览原文，请访问：内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。