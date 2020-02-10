Lake Resources NL (LKE.AX)通报拟议配股进展



通报拟议配股进展

Brisbane, 2020年1月24日, AEST (ABN Newswire) - 锂矿勘探和开发公司Lake Resources NL ( LKE.AX )(FRA:LK1)宣布已延长 (私募) 筹资计划的时间表。Lake Resources 正在最后确定拟议配股投资者在新时间表下的承诺认购数量，同时也在寻求与可转换证券持有人敲定相关安排。 该公司预计会在2020年2月10日当日或前后向市场通报有关担保承诺的情况，同时取消自愿停盘。 公司须同时提交一份简明增发说明书，以准许自由买卖因拟议筹资而发行的股份。在Lake Resources能提交增发说明书并向市场通报有关筹资的进一步最新情况之前——预计时间为2020年2月10日——该公司的股票将继续自愿暂停交易。公司仍致力于与SBI Investments，LLC (SBI)谈判，以现金和股票发行相结合的方式，提早结束与之签署的可转换证券的安排，这可能包括为终止该项安排而支付基于股权的额外费用(见2020年1月20日的公告)。 本公司将于适当时候提供有关提早结束这项安排的最新资料。此外该公司还在制定一份购股计划，使现有股东能拥有与成熟专业的投资者一同投资的平等机会。公司将在适当时候公布更多这方面的详情。董事总经理斯蒂芬 · 普罗姆尼茨说: "虽然此事导致我们暂时推迟结束拟议的配股，但是我们收到的投资兴趣令我们备受鼓舞，这些投资兴趣反映了对锂行业的投资兴趣重新燃起。"鉴于我们最近宣布用Lilac Solutions 公司颠覆性创新的直接提取法，成功地从 Kachi 卤水中提取出高纯度碳酸锂，可持续性的重要性已引起人们对Lake 公司的关注。在我们向潜在的承销商提供大量样品后，公司与电池和电动汽车公司的合作已随之加快。"我们目前聚焦于完成这项拟议配股，争取就提早结束SBI可转换证券的安排达成正式协议。市场已显示这将被视为一个积极的信号，因为锂行业在好转。我们感谢股东和新投资者的耐心，我们将继续努力，实现这项可扩展、可持续的直接提取工艺的潜力，及其生产低杂质、高质量产品的能力。"内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。