

配股和购股计划

Brisbane, 2020年2月10日, AEST (ABN Newswire) - 锂矿勘探和开发公司Lake Resources NL ( LKE.AX )(FRA:LK1)欢迎投资者的支持认购，公司根据澳洲证交所上市规则第7.1款和7.1 a款所规定的现有配售能力，向成熟和专业投资者私募发售股份(配股)，发行大约50,000,000股股票，扣除成本前的筹资金额为200万美元，发行价为0.04澳元。购买股份计划所有的合资格股东现可参与购股计划，可在2020年2月28日该计划结束之前，以每股0.04澳元的价格，认购价值不超过30,000澳元的新股，筹资金额达150万澳元(即1,500,000澳元)。 每股0.04澳元的发行价相当于在公布筹资计划之前的5个交易日的加权平均价(0.050澳元)的基础上打20%的折让，相当于20个交易日的加权平均价的发行价(0.047澳元)的基础上打15.8% 的折让。该公司今日已提交了这份《购股计划要约》的招股说明书。 招股说明书亦包括与《购股计划要约》相同条款的差额要约，允许公司在购股计划要约出现认购不足时发售差额数，以购股要约的1,500,000澳元的最高限额为限。差额要约将于2020年3月13日结束。凡是2020年2月7日的登记日晚上7时记录为该公司股份持有人，并且注册地址在澳大利亚和新西兰的公司股东(合资格股东)，均可参加上述购股计划。按照这项购股计划，每名合资格股东可以每股0.04澳仙的价格，申购不超过30,000澳元的新股。 申购人可申请1,000澳元、2,000澳元、5,000澳元、10,000澳元、15,000澳元、20,000澳元、25,000澳元或30,000澳元的股份。有关详情，请参阅本公司今日提交的章程。请点击以下链接查阅章程:内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。