

LKE季度活动及

Brisbane, 2020年1月31日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL ( LKE.AX ) (FRA:LK1)提供截至2019年12月31日的季度活动报告。要点- 位于锂矿三角地区的一个主要锂盐水项目--阿根廷卡奇(Kachi)锂盐水项目的预可行性研究即将完成。- Lake 公司的卡奇锂盐水项目将生产大批量、高纯度、低杂质的碳酸锂，向亚洲承销商销售，2020年3月开始交货。- 目前有20,000升盐水正在运往加利福尼亚的试点工厂，将在2020年1月底之后很快抵达。- 计划2020年初试点工厂开始前期生产，使用Lilac Solutions公司的直接萃取离子交换法，预计生产成本位于工业成本曲线的低端。- 聘请总部设在伦敦的 SD Capital Advisory Limited公司安排2500万美元的债务融资，使阿根廷卡奇锂盐水项目能进行最终可行性研究、获取许可证以及开展前期生产。- 正在为增加股东价值而筹资，计划偿还可转换票据；在 2月10日前通报进展。请点击以下链接浏览季度报告:内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。