Ballarat, 2020年2月11日, AEST (ABN Newswire) - Sandfire已通知 White Rock Minerals Ltd (WRM.AX)，它打算退出《红山项目赚进股权及合资选择权协议》(见澳洲证交所2019年3月25日公告)，从今日起生效。 2019年，Sandfire 在这个项目上花费了850万澳元，现在将撤出该项目，并且不保留其所获的任何权益。
通报红山项目战略合作最新情况
通报红山项目战略合作最新情况
White Rock透露，它现在将采取措施，获取资金，在2020年野外作业季勘探"最后机遇"探矿区的新的黄金异常地带。 这块名为"最后机遇"的黄金异常带面积巨大(15平方公里)，结果强劲(含量高达418 ppb (0.4克 /吨)金)，令人振奋，它由27个水系沉积物样品点所界定(见澳交所2020年1月28日发布的公告)。
White Rock对红山VMS矿床和"最后机遇"探矿区上新界定的IRGS 靶区的100% 控股，使White Rock股东拥有更多的向上撬动的资本，可以通过发现来创造价值。
White Rock 的董事总经理兼首席执行官Matt Gill 说: " White Rock 明白商业决策可能与个别项目的路径不相符，但保留红山项目的全部股权将使 White Rock 能另寻资金，来推进对富含锌和贵金属的VMS 矿床的勘探。同时在"最后机遇"探矿区寻找令人兴奋的新的金矿探矿区，其盈利机会全部归White Rock 股东所有。 我们的目标是通过勘探成功，为股东创造价值，这是White Rock董事会和管理团队的核心力量。"
内容关于 White Rock Minerals Ltd
White Rock Minerals Ltd (ASX:WRM) 是一家总部位于澳大利亚维多利亚州巴拉瑞特的（Ballarat）的多元化勘探公司，也是临近投产项目的生产商。公司的旗舰勘探项目是位于阿拉斯加中部的红山（Red Mountain）项目，公司与Sandfire Resources NL.签署了该项目的转让入合约。红山已拥有两个高品位矿床，有推测级别的矿产资源量910万吨，ZnEq品位为12.9%，含有110万吨锌当量。Mt Carrington项目位于新南威尔士州北部，临近Drake。该项目是一个临近投产的贵金属资产，拥有341000盎司的黄金资源以及2320万盎司的银。White Rock Minerals在澳交所（简称“ASX”）上市的交易代码为WRM。
|
|
Link: WRM:AU通报红山项目战略合作最新情况相关企业
White Rock Minerals Ltd