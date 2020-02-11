Ballarat, 2020年2月14日, AEST (ABN Newswire) - 正如2017年12月13日公布的，White Rock Minerals Ltd (WRM.AX)与 Kentgrove Capital Growth Fund ("Kentgrove Capital")签订了《权配售机制》("机制")。
White Rock Minerals Ltd (ASX:WRM)与Kentgrove的配股机制——再次提交招股说明书
White Rock Minerals Ltd (ASX:WRM)与Kentgrove的配股机制——再次提交招股说明书
为使可能在该机制下发行的股票不受任何交易限制，White Rock同时发布了招股说明书，这份招股说明书已于2019年1月12日到期。公司已于2019年1月14日又提交了一份招股说明书，以保证该机制下的现有安排得以继续。
这份招股说明书于2020年2月13日到期。为保持该机制下的现有安排的时效性，White Rock 今天向澳大利亚证券和投资委员会再次提交招股说明书(见下文链接) ，本招股说明书将于2021年3月13日到期。
请点击以下链接浏览招股说明书:
Https://abnnewswire.net/lnk/40c75624
内容关于 White Rock Minerals Ltd
White Rock Minerals Ltd (ASX:WRM) 是一家总部位于澳大利亚维多利亚州巴拉瑞特的（Ballarat）的多元化勘探公司，也是临近投产项目的生产商。公司的旗舰勘探项目是位于阿拉斯加中部的红山（Red Mountain）项目，公司与Sandfire Resources NL.签署了该项目的转让入合约。红山已拥有两个高品位矿床，有推测级别的矿产资源量910万吨，ZnEq品位为12.9%，含有110万吨锌当量。Mt Carrington项目位于新南威尔士州北部，临近Drake。该项目是一个临近投产的贵金属资产，拥有341000盎司的黄金资源以及2320万盎司的银。White Rock Minerals在澳交所（简称“ASX”）上市的交易代码为WRM。
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White Rock Minerals Ltd