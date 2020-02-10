

配股进展

Brisbane, 2020年2月14日, AEST (ABN Newswire) - 锂矿勘探公司和开发商 Lake Resources NL ( LKE.AX )(FRA:LK1) 利用其在《澳洲证券交易所上市规则》第7.1和7.1 a款规定下的现有配售能力，向资深和专业的投资者私募(配售)发行了36,521,850股股票，发行价为每股0.04澳元，未扣除成本前的筹资金额约147万澳元。 该公司预计下周初将再配售12,500,000股，总计将配售49,021,850股，筹集1,960,874澳元(未扣除成本)。该公司还与持有可转换证券的 SBI Investments(PR),LLC 达成协议，将现金部分的支付日期从2020年2月14日延长至2020年2月18日，以结束先前签订的可转换证券机制。《股份认购计划》目前已有许多投资者对《股份认购计划》表示有兴趣。合资格股东可在2020年2月28日认购计划结束之前，认购价值不超过30,000元的新股，每股发行价为0.04元。这一发行价与私募配售的价格相同，是在宣布融资计划之前的5个交易日的加权平均价格(0.050澳元)基础上给出20%的折让。 请参阅2020年2月10日提交的《招股说明书》的相关文件，可在本公司网站 www.lakeresources.com.au 浏览该说明书。Lake 将把配股和《股份认购计划》筹集的资金用于支付提前结束可转换证券机制所需的现金部分；让试点工厂继续采用Lilac公司的直接提取工艺生产高纯度样品，供给下游参与者(承销商)做资质测试；开发、建造、运输和运营直接提取工艺的试点工厂；优化预可行性研究；一般性勘探；《股份认购计划》的发行和成本；以及补充营运资金。Lake期待着下个月底报告第一批大样的进展。内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。