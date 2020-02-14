

试验厂加工盐卤水

Brisbane, 2020年2月18日, AEST (ABN Newswire) - 锂矿勘探和开发企业Lake Resources NL ( LKE.AX )(FRA:LK1)通报当前采用Lilac Solutions公司的离子交换试验模块进行测试和调试工作的最新进展情况。正如股东们所知，目前大约有20,000升盐卤水样品从卡奇(Kachi)运出，现已到西海岸，预计10天后抵达加利福尼亚州奥克兰的码头。这些卤水样品将首先用于Lilac Solutions公司的离子交换设备的调试运行，生产高纯度的氯化锂，再转化为电池级的碳酸锂。公司已计划向下游企业交付碳酸锂样品，使承销商可开始鉴定程序。在这个测试项目的准备阶段，为确保技术的一致性和完全可行性，Lake 和 Lilac Solutions 目前正在用离子交换试验模块测试大约5,000升的"卤水复制品",为卡奇卤水的到达和测试做准备。预计卤水复制样品产生的结果会与卡奇卤水的结果非常相似，Lake和Lilac将报告这项测试工作的结果。Lake公司的总经理 Steve Promnitz 说: "我们目前的工作重点是确凿地证明，Lilac Solutions 公司的试验规模的离子交换模块能持续稳定地将卡奇卤水批量加工成高纯度、电池级的碳酸锂。 加工这些卤水复制品是为确保平顺完成卡奇卤水的试验工厂测试。"这是行业的转型时刻。 Lake公司拥有几乎独一无二的机会，可以提供更可持续的低杂质锂产品——这正是电动汽车制造商和电池制造商日益追求的。卡奇卤水将在未来10天后抵达Lilac，然后很快开始测试。 这是一个对Lake和Lilac至关重要的计划，我们会随着测试工作的展开向大家通报最新进展。"Lake的目标是在卡奇生产出高质量、低杂质、能够吸引优质定价的产品。 即将完成的预可行性研究显示，生产成本将位于全球成本曲线的低点。卡奇项目和直接萃取工艺为下游电池制造商提供了一个可持续的解决方案，可使用离子交换工艺从卤水中提取锂，而不需要传统的蒸发池。 锂提取出来后，卤水会回到含水层，卤水的化学性质并不会改变。这解决了电动汽车和电池制造商越加感兴趣的问题，向他们证明了确实可以获得一个可持续、可扩展的原材料供应链。阅读新闻文本，请浏览:内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。