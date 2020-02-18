

选用技术获比尔.盖茨旗下基金支持

Brisbane, 2020年2月21日, AEST (ABN Newswire) - 锂矿勘探和开发企业 Lake Resources NL ( LKE.AX )(FRA:LK1)欣然宣布，向Lake公司提供直接萃取离子交换工艺技术的供应商 Lilac Solutions 已在A轮融资中筹集2000万美元。这一轮融资由Breakthrough Energy Ventures风投公司牵头，参与企业有麻省理工学院的发动机基金（The Engine fund）、低碳资本(Lowercarbon Capital)和格兰瑟姆基金会（Grantham Foundation）。Breakthrough Energy Ventures公司是一家10亿美元的基金，由许多世界顶级商业领袖建立，专门支持那些具有显著减少温室气体排放潜力的公司。Lilac公司正在将一种从卤水资源中提取锂的创新离子交换技术商业化，这种新技术比现有技术更快速、低廉、也更有扩展性。 该工艺无需大型蒸发池，能将提取锂之后的卤水输送回地下。融资后，Lilac可充实其工程团队，扩大其锂提取系统的核心——其独有的离子交换珠的生产规模，推广Lilac技术的应用。"这是知名成功投资人对Lake采用直接提取法生产高纯度锂的战略投下的信任票。这是对于Lake 公司选择Lilac作为技术供应商的高质量的第三方认可，这项技术提高了回收效率，缩短了以可持续的方式生产的锂产品的上市时间，减少了环境足迹，无需增建蒸发池。"Lake公司的总经理Steve Promnitz说: "这些投资人是通过投资颠覆性技术、发现机遇、提高效率和改善环境成果来赚钱的。"风投公司Breakthrough Energy Ventures的 Carmichael Roberts说："汽车电动化是减少全球排放的最有前景的机会之一，但今天锂和钴等电池原材料供应有限，对这一转型构成挑战。 Lilac Solutions 的新技术可帮助锂生产商以低得多的成本，从新资源中提取数量大得多的锂，从而改变现有供需关系。 这正是支持向电动汽车大规模转型所需要的那种工业创新。"Lilac Solutions 首席执行官David snyder表示："其他公司过去也曾尝试制造这种离子交换珠，但它们要么是在从矿物混合物中提取锂时的选择性不够好，要么是在运行几个周期后就崩坏了。"Lake的目标是, 在其卡奇(Kachi)锂盐水项目中实现锂的可持续生产，生产出高质量、低杂质、能获得高额定价的产品。 预计即将完成的预可行性研究将显示其生产成本位于全球成本曲线的较低部分。卡奇项目以及直接萃取工艺为下游电池制造商提供了一个可持续的解决方案，无需传统的蒸发池，使用离子交换工艺从卤水中提取锂，锂提取出来后，卤水回到含水层，卤水的化学性质并不发生改变。这解决了越来越多的电动汽车和电池制造商感兴趣的问题，向他们证明了确实可以有可持续、可扩展的原材料供应链。目前卤水样品已从卡奇运出，预计下周末可抵达加利福尼亚州奥克兰的码头。这些卤水样品将首先用于Lilac Solutions公司的离子交换设备的调试运行，生产出高纯度的氯化锂，再转化为电池级的碳酸锂。公司已计划向下游企业交付碳酸锂样品，届时将与承销商一起开始鉴定程序。Lake期待着下个月底通报生产出的第一批大样的进展。请点击以下链接浏览新闻文稿:内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。