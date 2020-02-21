

配股增加190万澳元，达340万澳元

Brisbane, 2020年2月24日, AEST (ABN Newswire) - 鉴于投资者信心持续的迹象，锂矿勘探公司和开发商 Lake Resources NL ( LKE.AX ) (FRA:LK1)今天宣布，已扩大和增加私募筹资规模，公司已收到增加190万澳元(未扣除成本)的认购承诺，因而将以每股0.04澳元的价格，向资深和专业投资者发行约4750万股，预计交割日期为2020年2月26日星期三。通过配股筹集的资金总额将达到约337万澳元，共发行约8402万股新配售股票(关于先前配股信息，请参阅2020年2月14日和20日的公告)。 本公司正在拟备补充章程，以说明预计于2020年2月26日或之前提交的上述事宜。《股份认购计划》进展公司在2020年2月21日公布"比尔 · 盖茨领导的基金支持Lake公司的技术合作伙伴 Lilac"的消息后，筹资金额150万澳元的股份认购计划收到强有力的支持。认购计划仍有可用筹资容量，将于2月28日星期五结束。 如果认购计划获超额认购，所有参与者将按比例缩减认购数量。在股份认购计划结束之前，合资格的股东可以每股0.04澳元的发行价认购价值不超过3万澳元的新股。 每股0.04澳元的发行价与私募价格相同，相对于2020年2月21日星期五的10个交易日 加权平均价 (0.05澳元)有20% 的折让，相对于宣布融资计划之前的5天加权平均价 有20% 的折让。请参阅于2020年2月10日提交的招股说明书中的相关文件，该说明书可在本公司网站上查阅，网址为 www.lakeresources.com.au。 预计将于2020年2月26日或前后递交的补充章程，将详列关于申购人可在一个月内撤销申购并取得退款的权利。Lake公司董事总经理Steve Promnitz说: "我们对投资者的反应感到高兴，特别是公布我们的关键技术合作伙伴获得全球商业界一些最知名的成功投资者的支持，以及Lake的卡奇项目是这项技术第一次在现场积极开发的卤水项目之后，投资者反响热烈。这是Lake和Lilac迎来的令人兴奋的时刻，我们正在推进这一可持续的创新解决方案，欢迎所有投资者的支持，共襄这一目标的实现。"内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。