

完成配股，考虑扩大股票认购计划

Brisbane, 2020年2月27日, AEST (ABN Newswire) - 锂矿勘探和开发企业 Lake Resources NL ( LKE.AX )(FRA:LK1)在收到投资者对其旗舰项目——卡奇锂盐水项目开发可持续、可扩展的直接萃取技术的大力支持之后，今天宣布将进一步推进其增长计划。Lake公司的合作伙伴 Lilac Solutions 开发的技术已获比尔•盖茨等全球重量级商业人士所领导的一支基金的支持。这项技术有希望为锂盐行业带来一个可持续的解决方案。Lake公司通过向资深和专业投资者配售股票，已获得约337万澳元(未扣除成本)资金。于2020年2月10日宣布的股票认购计划也获得超额认购，筹资约210万澳元。为满足股东高涨的需求，公司目前正在考虑扩大股票认购计划的规模，用这些资金来加快公司的开发计划。配股Lake已完成其私募基金的扩大，以每股0.04澳元的价格，向资深和专业投资者发行了47,875,000 股股票，扣除成本前的筹资额为191.5万澳元，因此这次配股筹集总额约为337万澳元。 本公司正在拟备补充章程，以处理预计于2020年2月28日或之前提交的上述事宜。《股份认购计划》进展《股份认购计划》和差额补足要约计划筹资150万澳元，在强有力的支持下已获超额认购。公司目前正在考虑扩大《股份认购计划》和差额补足要约的规模，将在近期宣布有关补充招股说明书。《股票认购计划》将于2020年2月28日星期五结束，公司须在截止日期之前收到认购申请和资金。内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。