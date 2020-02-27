

扩大《股份认购计划》规模并增加配股的说明

Brisbane, 2020年2月28日, AEST (ABN Newswire) - 锂矿勘探和开发企业 Lake Resources NL ( LKE.AX )(FRA:LK1)今天宣布，由于股东的强烈需求，公司将《股份认购计划》的规模扩大了100万澳元，总额(未计成本)提高至250万澳元。股份认购计划将于2月28日星期五结束，公司须在今日收到认购书和资金，这是合资格股东认购要约的一部分，认购者可以每股0.04澳元的价格认购不超过30,000澳元的新股。如果认购数量超额，所有参与者将按比例缩减认购数量。公司将于今日递交补充章程，并列明有关申购人有权在一个月内撤回《股份认购计划》项下的申购及获得退款的详细条文。增加配股为满足一些重要的资深和专业投资者的需求，私募金额增加了55万澳元(未扣除成本)，总额为390万澳元，发行价为每股0.04澳元。因而发行总数约1465万股，新配售股份约9900万股(有关先前配售股票的信息，请参阅2020年2月14日、20日和26日的公告)。交割日期预计为2020年3月3日星期二。 今天提交的补充章程有对这些问题的详细说明，差额补足要约的结束日期延长至2020年3月4日。Lake的董事总经理Steve Promnitz说: "我们非常感谢现有股东的积极反应，很高兴能通过扩大股份认购计划来满足大部分需求。在全球商界一些最知名的成功投资者宣布支持我们的关键技术合作伙伴之后，全球投资者反响强烈，公司目前正在北美进行营销。"有关这次说明的详情，请浏览:内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。