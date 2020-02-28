

卡奇项目盐水运抵 Lilac公司试验工厂

Brisbane, 2020年3月10日, AEST (ABN Newswire) - 锂矿勘探和开发商 Lake Resources NL ( LKE.AX )(FRA:LK1)与技术合作伙伴 Lilac Solutions 共同确认，来自Lake公司的阿根廷卡奇( Kachi)含锂盐水项目的20,000升盐水样品已运抵Lilac公司位于加利福尼亚州奥克兰的直萃离子交换试验工厂(见下文图1 *)。Lilac公司将从三月份开始将这些盐水加工成高纯度的氯化锂，然后(从四月开始)转换成电池级的碳酸锂。Lilac公司之前已证明其有能力生产纯度为99.9%、杂质含量极低的电池级碳酸锂，这种产品是电池 / 阴极生产商的优选产品(参见澳洲证交所 2020年1月9日公告)。Lilac公司将先用卡奇项目的卤水生产出几公斤高纯度碳酸锂样品，给潜在承销商，使之三月下旬开始质量检验。这些盐水样品将首先用于Lilac公司的试验级离子交换模块的试运行。Lake 的总经理 Steve Promnitz 说: "我们目前的主要关注点是确证Lilac Solutions 的试验级离子交换模块能够按照潜在买家的要求，将卡奇盐水持续加工成高纯度、电池级别的碳酸锂。感谢投资者对 Lake 公司和我们的技术合作伙伴 Lilac公司的支持，我们现在已做好充分准备，可以推进我们的卡奇旗舰项目，确保提供符合市场需求的可持续、可扩展的解决方案。"Lake的目标是在卡奇生产高质量、低杂质、能吸引优质定价的产品。卡奇项目的预可行性研究即将完成，预计研究结果将显示生产成本位于全球成本曲线的较低部分。直萃工艺以及卡奇项目为下游电池制造商提供了一个可持续的解决方案，它使用离子交换从盐水中提取锂，无需传统的蒸发池。锂提取出来后，盐水就会注回含水层，不会改变盐水的化学性质。这吸引了越来越多的电动汽车制造商和电池制造商的兴趣，使他们看到确实有一个可持续、可扩展的原材料供应链。Lake和 Lilac期待着四月份开始报告第一批样品结果。* 查阅图表请浏览:内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。