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Brisbane, 2020年3月17日, AEST (ABN Newswire) - 雷克资源有限公司（Lake Resources NL） ( LKE.AX ) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF) 在阿根廷持有三个卤水锂项目，其中的Kachi项目正走向预投产，建有可直接进行锂提取的试点工厂。雷克拥有南美洲"锂三角"核心地带最大的锂矿租赁权地块。截止2019年12月31日的半年内，雷克着力推进其100%持股的Kachi卤水锂项目。雷克与技术服务方Lilac解决方案公司合伙，共同建设一座应用新型颠覆性离子交换直接提取工艺的工厂。上半财年结束之后，工厂已产出高纯度电池级碳酸锂，并且技术合伙方宣布了其财务支持者名单，其中包括由极知名亿万富豪支持的基金。试点工厂将会生产样本，提供给潜在承销方。公司同时正在推进Kachi项目预可行性研究，研究已近尾声，其中使用了直接提取工艺相关的实验室结果，研究报告将于2020年三月底发布。Kachi项目拥有的JORC矿产资源量（含推定级与推断级）为440万吨碳酸锂当量（LCE）。该项目与提取技术相结合，将在未来提供可持续且可扩增的锂产量，以满足大型电动汽车制造商和越来越多电池/电池阴极制造企业的需求。位于阿根廷的Cauchari卤水锂项目成功完成一个钻探计划，一块较宽的矿段（长506米）发现了高品位卤水锂（从117米-460米平均锂品位达493 mg/L），最高锂品位为540mg/L。这些结果与周围预定于2020年底投产的几块矿权租地的卤水锂状况相似，从中推断，这些卤水矿已伸展并延续到雷克100%持有的矿权租地上。企业并购活动持续支撑雷克各项目的潜在估值。赣锋锂业斥资1600万美元，将在雷克矿权租地相邻的Cauchari项目的股权比例由50%提高到了51%，而Orocobre公司正通过全换股要约积极并购Advantage锂业，对雷克项目相邻的矿权租地的估值约为1.1亿澳元。报告全文查询请登陆:内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。