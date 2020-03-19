

疫情限令对Lake 运营影响有限

Brisbane, 2020年3月24日, AEST (ABN Newswire) - 锂矿勘探公司和开发商 Lake Resources NL ( LKE.AX )(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)公布，阿根廷政府新近出台的旅行和活动限制规定对 Lake 子公司的运营影响有限。 2020年3月20日，由于 COVID-19可能造成的健康危机，阿根廷政府发布了《社会隔离指导方针》(Decto Ndeg 297 / 2020) ，限制人员和货物在2020年3月31日之前流动，但燃料和供给可获豁免。Lake 公司一直在重点推进利用其美国技术合作伙伴 Lilac Solutions 在加州奥克兰的直萃离子交换试验厂来提取阿根廷卡奇锂盐水项目的锂盐水样品上。Lilac将盐水加工成高纯度的氯化锂，然后转换成电池级的碳酸锂，供未来的承销商使用。 Covid-19限制或将延缓这一进程。阿根廷曾在2020年3月1日和3月3日的总统述评中公布多项支持锂矿部门和油气部门的激励措施。Lake公司打算跟进接洽，为未来的建设提供资金。内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。