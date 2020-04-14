

与Lilac公司推进中试工厂试验

Brisbane, 2020年3月18日, AEST (ABN Newswire) - 锂资源勘探和开发企业 Lake Resources NL ( LKE.AX )(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)今天公布，该公司利用其美国技术合作伙伴 Lilac公司的加州奥克兰直萃离子交换试验设施，测试卡奇(Kachi) 锂盐水项目样品的工作一直在有序进行中。卡其盐水样品现已用于Lilac公司的离子交换模块的中试调试工作。接下来，从四月起，Lilac公司将用盐水加工成高纯度的氯化锂，转化为电池级的碳酸锂，供应未来的承销商。Lilac公司得到了可持续技术领域的美国主要投资人的支持， 该公司业已证明其生产99.9%纯度 、含杂量极低的电池级碳酸锂的能力，这项突出优势能吸引高端定价的电池 / 阴极生产商 (参阅澳洲证交所 2020年1月9日公告)。卡奇项目的预可行性研究预计将在未来两至三周内完成，预计生产成本会在全球成本曲线中的较低部分。Lake公司总经理 Steve Promnitz 说: "Lake公司的技术合作伙伴 Lilac 得到了知名亿万基金的支持，因而我们进展很顺利，我们会拿出直萃加工的高纯度电池级碳酸锂，而这正是电池制造商所寻找的东西。"投资人询问这个工艺是如何运作的，以及这与Lake公司的战略是否相符，因而我们做了一次视频采访，以便做整体阐述。 我要再次感谢现有投资者和新投资者在极不确定的市场条件下支持我们的融资，这确实是对Lake 公司以及这项可持续可扩展的直萃技术的未来的信心投票。"直萃工艺使用的含锂盐水来自Lake公司全资所有的卡奇项目，这个工艺为下游的电池制造商提供了一个可持续的解决方案，即，无需传统的蒸发池，而是通过离子交换，从含锂盐水中提取锂。锂被提取出来后，再把盐水注回含水层，卤水的化学性质不会改变。这解决了越来越多的电动汽车制造商和电池制造商感兴趣的问题，让他们看到他们可以找到一个可持续、可扩展的原材料供应链。阅读全文请浏览:内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。