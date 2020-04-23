

Lake Resources NL (ASX:LKE)再次向中试工厂输送卡奇盐水

Brisbane, 2020年4月20日, AEST (ABN Newswire) - 锂资源勘探和开发企业 Lake Resources NL ( LKE.AX )(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF) 确认，正在从该公司的卡奇(Kachi) 锂盐水项目向Lilac Solutions公司位于加州奥克兰的直萃离子交换试验设施运送另外20,000升盐水样品。Lilac 工厂加工的卡奇盐水因此总量达到40,000升，可确保 Lake公司能持续获得所需样品，以满足承销商日益增长的需求。电动汽车制造商、电池制造商以及供应链中的其它公司，对于利用Lilac的技术来直萃加工卡奇项目产品的兴趣日益浓厚。第二批20000升样品采自多个井，卤水类型多样，现已从现场成功运出。我们按照阿根廷联邦政府和省政府制定的新型冠状病毒肺炎指导方针，在运送过程中增加了个人防护设备，加强了旅行和活动安全措施。样品现已采集，正在从卡奇运送过来(见图1,2 *)。这些样品将在中试工厂设施中，使用Lilac 公司的直萃离子交换工艺，加工成纯度为99.9%的电池级碳酸锂样品。首批20,000升的加工仍在进行中，由于开始实行新型冠状病毒肺炎标准规定，进展比预期要慢，这是可以理解的。不过由于这项业务在阿根廷和加州都被认为是基本服务，所以可以继续开工。此前中试工厂已试运行成功，最初使用复制的盐水样品，后来使用较小数量的卡奇盐水样品。 正如先前所报道，这两种卤水都生产出了高纯度的碳酸锂。Lake公司很高兴地确认，使用直萃工艺的卡奇项目的预可行性研究正在进行最后审查，预计将在本月底之前会发布结果。Lake的总经理 Steve Promnitz 说: "尽管在新冠病毒疫情下不可避免地会有一些延误，但Lake仍一如既往专注于中试工厂用卡奇盐水生产电池级碳酸锂样品的工作。 当然，我们首先强调的是我们团队和我们工作所在社区的健康和安全，中试工厂也是如此。我们希望能够尽快报告加工首批20000升的结果。令人鼓舞的是，这项工作正在Lilac公司进行，尽管进展较为缓慢。 我们现在运输过去进行测试的另外的20,000升碳酸锂将进一步验证这项技术行之有效，以及我们可以从卡奇盐水生产出高纯度的碳酸锂。"*浏览图表请点击:内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。