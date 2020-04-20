

2020年4月23日投资者简讯1

Brisbane, 2020年4月23日, AEST (ABN Newswire) - 锂资源勘探和开发公司 Lake Resources NL ( LKE.AX )(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)发布了对总经理Steve Promnitz的采访，报导了2020年4月20日的公告中的细节，Lake公司往加州Lilac Solutions的试验设施又运送了另外20,000升取自卡奇项目多个井的盐水样本。采访证实，运送更多盐水是为生产更多的样品，提供给其他下游各方，因为在第一批盐水发送后，引来了各方对卡奇盐水的更多兴趣。为确保整个项目结果一致，新运送的盐水采自卡奇地区各个不同的井。复制盐水和第一批卡奇盐水一起成功通过了工厂的试加工。访谈还谈到，中试工厂模块正在进行卡奇项目第一批20,000升盐水的调试和加工，尽管由于新冠病毒疫情的影响而进度较缓。 随着项目的进展，需要让供应链中的参与者有更多信心，因而，进行更多测试以确保样本结果一致、可重复，是非常重要的。有关简报的详情，请浏览:内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。