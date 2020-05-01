

Lake Resources NL (ASX:LKE)卡奇项目预可行性研究结果引人瞩目

Brisbane, 2020年4月30日, AEST (ABN Newswire) - 锂矿勘探开发企业Lake Resources NL( LKE.AX )(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)已完成一项关于Lake公司在阿根廷卡塔马卡省的卡奇(Kachi)锂盐水项目的技术可行性和经济可行性的预可行性研究，这项研究内容扎实，引人瞩目。研究表明，该项目有潜力在采用可持续、可扩展的工艺的基础上交付电池制造商所需的高纯度产品(请参阅表1、2、3 * 中的项目细节)。该研究的重点是其首选工艺设计方案的工程和成本核算，该方案以Lilac Solutions公司的锂直萃测试工作为主干，由Hatch 公司提供工程和设计服务。Lake公司总经理 Steve Promnitz说: "这是Lake公司的重要里程碑，让我们能加快项目开发的步伐。预可行性研究突出强调了卡奇旗舰项目采用直萃工艺的成本竞争力和规模，它的优势在于能生产优质优价的高纯度产品，它将在顶级电动汽车制造厂家所梦寐以求的可持续锂电领域成为领导者。预可行性研究和中试工厂的样品会帮助我们推进与承销商和融资方的谈判。"Lilac Solution的首席执行官Dave Snydacker说: "卡奇是一个具有全球重要性的锂项目，它拥有丰富的卤水资源和环保的生产工艺。预可行性研究显示，我们生产碳酸锂的运营成本(不包括水电气费用)为每吨2500美元。其余40% 的运营成本主要来自价格为21美元/mmBTU的天然气能源。由于工地有优良的太阳能资源，我们有条件引入太阳能光伏，降低运营成本。从资金成本结构来看，我们看到51% 的资本支出与工地施工和应急有关，因此即将开展的工程研究中可能将这部分成本降低。Lilac很高兴能继续与Lake公司密切合作，推进卡奇项目的发展。"融资谈判正在进行中，该项目生产高纯度优质优价产品的潜力有助于谈判。预可行性研究的结果和数据为融资谈判及最终可行性研究提供了坚实的基础。财务稳健的项目卡奇锂盐水项目的商业可行性研究的关键结论见表1 * 。该项目未举债，预期财务业绩颇具吸引力。按保守估计，假设电池级碳酸锂未来长期价格为每吨11,000美元，以头25年的标示矿产资源量(Indicated Mineral Resource)所支持的年产25,500吨碳酸锂当量的产量目标计算，税前净现值(8)为10.5亿美元，税前内部收益率为25% ; 税后净现值(8)为7.48亿美元，税后内部收益率为22%。 该项目的每年息税前利润(EBITDA)为1.55亿美元，整个项目期的息税前利润为38.9亿美元。内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。