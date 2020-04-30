

季度活动报告

Brisbane, 2020年5月1日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL ( LKE.AX )(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)是一家勘探和开发公司，在阿根廷开发其资源量为440万吨碳酸锂当量的旗舰项目——卡奇(Kachi) 锂卤水项目，并采用合作伙伴——加州 Lilac Solutions 公司的高效率、低成本、颠覆性的直萃技术，生产具有可持续性的高纯度碳酸锂产品。 加州的中试工厂设施正在使用卡奇项目的含锂卤水，为潜在的承销合作伙伴生产样品。这项工作完成后，将把一个完整的中试工厂设施运送到Lake公司的卡奇含锂卤水项目现场建厂，在今年晚些时候投入运行。亮点- 阿根廷卡奇含锂卤水项目预可行性研究结果强劲，引人瞩目，显示该项目有能力生产具有可持续性的、吸引优势定价的高纯度碳酸锂。-项目寿命长，运营低成本，使用 Lilac Solutions的创新的具有可持续性的直萃法，年产25,500吨碳酸锂当量，运营成本和资本成本具有竞争力。- 第一年全年生产的税后净现值(NPV8)将为7.48亿美元(11.8亿澳元) ，内部收益率为22% ，息税前利润(EBITDA)高达1.55亿美元(2.45亿澳元)。- 展示用卡奇项目的含锂卤水生产的高纯度(99.9%)电池级碳酸锂样品，未来数月内将生产出更多样品，供承销商使用。- 已将20,000公升含锂卤水从卡奇运往 Lilac 在加州的试点工厂，为满足潜在的承销商的需求，又加运20,000公升，尚在途中。- 技术合作伙伴 Lilac Solutions 宣布，从Breakthrough Fund基金会和麻省理工学院的 The Engine Fund基金会获得了2000万美元的支持。- 继续进行1000万至2500万美元债务融资的商谈，以便为卡奇项目的最终可行性研究、批准以及锂产品预生产提供资金。-已通过一项私募和购股计划完成340万澳元的筹资。已偿付196万澳元的可转换证券工具。- 因新冠疫情限制措施造成的影响有限，公司按照政府指导方针加强个人防护，强调安全，继续营业。请点击以下链接浏览完整的季度报告：内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。