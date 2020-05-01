

Lake Resources NL (ASX:LKE)在新冠病毒疫情中的股东大会

Brisbane, 2020年5月11日, AEST (ABN Newswire) - 锂矿勘探和开发企业 Lake Resources NL( LKE.AX )(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)在2020年4月14日向市场发布了《会议通知》，现发布即将召开的特别股东大会的最新信息，特别股东大会将于2020年5月14日星期四上午11:00在澳大利亚悉尼菲利普街126号5楼(Level 5, 126 Phillip Street)Automic Group公司举行。由于政府对实际会议的限制、新冠病毒疫情的健康风险、以及保持社交距离的规定，股东不可亲自出席会议。股东可以虚拟方式加入网络直播，参加会议。股东如欲透过网络链接出席会议，须在会议前一天，即2020年5月13日星期三澳洲东部时间上午11时前，以电邮方式(电邮地址: cosec@lakeresources.com.au)向公司秘书登记出席情况，写明股东姓名、地址及股份持有人识别号码(HIN)或安全参考号码(SRN)。然后，公司将通过网络向您提供参加会议所需的详细信息。股东如对本公司有任何疑问，请于会议前一天，即，2020年5月13日星期三下午5时前，以书面形式向公司秘书(cosec@lakeresources.com.au)提出。公司还将为股东提供在会议上提问的机会。这次没有新的演示报告提供，股东们会被引导至公司网站上浏览最近的演讲和最近的网络研讨会。本公司提醒并鼓励股东提交委托表以确保投票。委任表须于2020年5月12日星期二澳洲东部时间上午11时或之前提交。内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。