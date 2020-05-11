

现场直播场外交易市场网络会议

Brisbane, 2020年5月20日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources( LKE.AX )(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)将在美国东部时间(纽约时间)2020年5月21日星期四上午10点钟在OTC(场外交易)市场的网站VirtualInvestorConferences.com 进行网络直播。- Lake Resources邀请北美和欧洲的个人和机构投资者、顾问和分析师，参加场外交易市场会议的实时互动报告会。报告会将在网站VirtualInvestorConferences.com直播。- 美国东部时间2020年5月21日星期四-上午10时(纽约时间) ，格林尼治标准时间 下午3时(伦敦时间)。链接: https://tinyurl.com/May21VICPR 锂矿勘探开发企业Lake Resources NL 今天宣布，董事总经理Steve Promnitz 将于美国东部时间2020年5月21日星期四上午10时(纽约时间)、格林尼治标准时间 下午3时(伦敦时间) 在场外交易市场举办的虚拟会议上做报告直播，直播将在网站VirtualInvestorConferences.com进行。这是一个线上互动的直播活动，欢迎投资者向公司现场提问。 如果与会者不能在会议当天现场参加活动，还可以在活动结束后观看网播录像。建议投资者提前注册，试用在线系统，检查使用情况，以便能快速参与，并接收活动的最新消息。欲了解更多此次活动的信息，请访问：内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。