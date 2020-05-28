新研究报告显示，随着电动汽车加速增长，卡奇项目彰显潜力



新研究报告彰显卡奇项目潜力

Brisbane, 2020年5月28日, AEST (ABN Newswire) - 锂矿勘探和开发企业Lake Resources NL ( LKE.AX ) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF)今天公布的新研究彰显出卡其(Kachi)锂盐水项目的潜在价值，该公司不久前公布有关其可持续和可扩展的直萃工艺的预可行性研究已获成功。这项由香港知名分析师所做的研究强调卡奇项目具有"显著和可持续性的竞争优势" ，包括它能够生产出碳酸锂含量为99.9%的低杂质电池级产品，这正是电动汽车制造商所追求的产品。 这项研究将中试装置生产出样品称为Lake公司至关重要的价值催化剂。研究报告还强调，随着电动汽车普及率的提高，全球对锂的需求也不断高涨，然而2020年中期之前供应链的困难，预计将导致供应不足日益严重，电池级产品尤甚。这份研究报告可在Lake公司的网站上看到 (请参阅"研究"版块)。与此同时， Lake公司最近发布卡奇项目预可行性研究之后 (参阅2020年4月30日澳大利亚证券交易所公告)，加紧了与下游参与者和出资方的商谈。该公司还在其技术合作伙伴——加州奥克兰的 Lilac Solutions 公司的直萃中试工厂设施加工卡奇项目生产的锂盐水样品。在实施"居家防疫"措施期间，Lilac只能得到基本服务，按目前计划，下周会取消这些限制，Lilac届时将能恢复全面运营，其他服务企业也将复工，这对Lilac的运营至关重要。欧洲最近宣布在电池矿物领域进行大笔投资，法国80亿美元、德国超过10亿美元，欧盟880亿美元，突显了能电池级产品的新项目的重要性。 中国作为世界最大的电动汽车市场，也延长了"新能源汽车"的国家补贴和税收减免，而韩国也推出1100亿美元的"绿色新政"，在可再生能源方面大笔投资。据业内商谈透露，汽车制造商在复工后将电动车列为优先项目。人们对电池材料供应链表现出极大兴趣，Lake公司最近参加的国际会议，以及行业分析公司Benchmark Mineral Intelligence 本周举办的"电动汽车节" 吸引数千名来自电动汽车和电池制造行业及上游材料供应行业的与会者参加，都证明了这一点。Lake公司的总经理 Steve Promnitz 说: "预可行性研究成功完成后，我们现在的工作重点是，用来自卡奇项目、Lilac 公司正在加工的40,000升锂盐水样品生产出多个高纯度碳酸锂样品。样品结果是我们与下游电动汽车、电池制造商和出资方进行下一轮讨论的核心，我们完全有信心这些结果将改变游戏规则。正如欧洲和亚洲最近的投资所显示的那样，电动汽车和电池矿物质对全球疫情后的未来至关重要，但电动汽车制造企业现在无法获得充足的电池级供应。""此次发表的研究成果为我们的股东提供了一个极好的参考点，反映出解锁后的股份价值。""像Lake的卡奇项目这样能提供低杂质电池级产品的新项目，对于支持电动汽车行业的成长至关重要，而且由于高档和低档产品之间持续存在的价格差距，我们拥有绝佳条件来推进旗舰项目。"请点击以下链接浏览公告：内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。