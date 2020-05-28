

合作伙伴Lilac恢复加工卡奇锂盐水

Brisbane, 2020年6月9日, AEST (ABN Newswire) - 锂矿勘探和开发公司Lake Resources NL( LKE.AX )(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)今天公布，随着"居家隔离"限制措施的放松和宵禁的解除，其技术合作伙伴Lilac Solutions及其卡奇(Kachi)项目的直萃中试工厂模块将在本周恢复运营。-Lake公司的技术合作伙伴Lilac Solutions在新冠防疫限制措施放松、宵禁取消之后，本周恢复运营。-当前的首要任务是生产出样品，提供给有兴趣的各方。Lilac公司新近升级了设施，正在用中试工厂模块对Lake公司卡奇项目的盐水进行加工。-定期公布加工活动的最新进展。- 运营稳步进行。人们对于更具可持续性、更稳定的高纯度锂产品的兴趣日益浓厚，而这正是Lilac的技术优势。欧洲和亚洲对电动汽车（EV）投资高达数十亿美元。-加工稳步进行。从Lake公司的卡奇锂盐水项目运来的20,000升盐水正在中试工厂模块进行加工。设施和仓库新近升级，同时已完成调试。向Lilac公司提供主要服务的企业也已复工。- Lake公司全面恢复运营适得其时。人们对于更具可持续性、更稳定的高纯度锂产品的兴趣日益浓厚，而这是Lilac的技术优势。由于对电动汽车企业供货的电池级产品供应不足，高纯度锂产品的定价不断高涨。-Lake最近发表的卡奇项目预可行性研究(请参阅澳洲证券交易所2020年4月30日公告)以及早前发表的研究表明，在卡奇锂盐水项目中采用的Lilac公司的直萃工艺具有成本竞争力、可持续性和可扩展性。该工艺能生产高纯度产品，可吸引优质定价。-除中国和韩国电动汽车行业飞速增长之外，法国、德国、荷兰和英国在内的欧洲国家也在最近宣布向电动汽车产业补贴和投资数十亿美元，作为疫情后复苏计划的一部分。-Lake公司的总经理Steve Promnitz说："Lilac公司用卡奇项目的盐水加工生产出高纯度的碳酸锂，这是一项至关重要的工作，将为Lake公司带来巨大增值。我们对Lilac的技术及其应用于卡奇项目的成熟的直萃技术充满信心。由于新冠疫情在全球造成的影响，最近Lilac的延误是完全可以理解的，但我们期望能很快报告第一批批量生产的高纯度碳酸锂样品的结果。"内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。