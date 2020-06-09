

Lilac中试工厂模块完成使用卡奇盐水的调试

Brisbane, 2020年6月25日, AEST (ABN Newswire) - 锂矿勘探公司和开发商 Lake Resources NL ( LKE.AX )(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)与其技术合作伙伴Lilac Solutions Inc今天宣布，专门用于卡奇(Kachi)锂盐水项目的锂直萃中试工厂模块已完成调试。Lilac公司的工业设施在美国加州，新近升级，目前正在加工20,000升盐水。直萃加工的目标产品是氯化锂，其首批产品将在下周送去分析，然后加工成碳酸锂。待第二批20000升卡奇盐水运抵后，还将生产更多氯化锂。Lake公司最近完成的《卡奇项目预可行性研究》(参阅2020年4月30日澳大利亚证交所公告)和最近发表的研究(可在公司网站查阅)显示，卡奇项目将采用的Lilac公司的直萃工艺是颠覆性的技术，成本具有竞争力和可持续性，而且可扩展规模，有能力生产出全球电池和阴极制造商所需的优质电池级产品。欧盟市场专员表示，欧洲最近的几份公告显示，目前电动汽车革命已全面发力，到2050年，仅欧洲所需的锂就会猛增60倍。作为世界上最大的电动汽车市场，中国扩大了对电动汽车的补贴，北美的清洁能源产业也在继续加速发展。Lake公司总经理Steve Promnitz说: "加工卡奇盐水是Lake公司和Lilac公司的一个重要里程碑，因为这是将卡奇项目打造成一个低成本、大规模、能满足大承销商的供货和产品质量要求的锂项目的中心支柱。"尽管锂需求的预测持续上调，但供应侧的反应却落后得更多了，电池级产品尤其缺乏。 简而言之，这是一个迫切需要优质供货的行业，它的产量根本不足以满足未来的需求量。""我们期待着明确证明，我们能生产大批量高纯度的碳酸锂样品并交付给热切盼望我们结果的业内买家。Lilac的首席执行官 Dave Snydacker说: "为加工卡奇项目的盐水，Lilac的工程团队量身打造了一个试运行模块，并取得了极好的效果。由于Lilac模块的强大设计，扩大规模进展顺利，这些模块可以很容易地运输和在现场安装，这就可以避开在阿根廷看到的那种以蒸发池为基础的锂项目的多年调试过程。 我们期盼着推进卡奇项目的现场中试工厂工作。"内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。