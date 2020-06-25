

中试工厂成功生产首批样品

Brisbane, 2020年7月3日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂矿开发企业 Lake Resources NL( LKE.AX )(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)与其技术合作伙伴Lilac Solutions Inc今天宣布，Lake公司卡奇(Kachi)锂盐水项目的专用锂直萃中试工厂模块已成功生产出第一批氯化锂样品，向生产出纯度高、来源负责的锂产品的目标又迈近一步。这批样品与早先实验室规模的产品(请参阅2020年1月9日澳大利亚证交所公告)具有同样高的锂含量。这些样品下周还将送往外部实验室做分析。还有2万升锂盐水继续在Lilac公司新近升级的加州工厂里加工。Lake计划每周生产出一批氯化锂样品，再转化成碳酸锂，然后发送给潜在的承销商。Lake公司最近的《卡奇项目预可行性研究》(请参阅2020年4月30日澳大利亚证交所公告)和最近发表的研究(可在公司网站获取)表明，卡奇项目将采用的Lilac公司的直萃工艺是颠覆性的技术，成本具有竞争力和可持续性，可扩展规模，能生产出全球电池和阴极制造商所需的优质电池级产品。全球交通电气化的势头继续加速，锂离子电池超级工厂纷纷兴建，英国政府承诺投资10亿英镑修建锂离子电池超级工厂。根据分析机构Benchmark Mineral Intelligence的数据，目前全球正在建设142个超级电池工厂，自2015年电动汽车革命以来，市场规模已增长为原先的四倍。Lake公司总经理 Steve Promnitz表示："现已证明，氯化锂批量样品的生产规模可扩展到大得多的规模，而结果与最初报道的小样结果相似。下一步是生产可满足大型承销商产品质量要求的碳酸锂样品。我们热切期待第一批样品的发布，同时我们在加快与潜在承销商的谈判。"内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。