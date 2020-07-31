

Lilac公司继续生产出高纯度氯化锂

Brisbane, 2020年7月30日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂矿开发企业Lake Resources NL ( LKE.AX )(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)与其技术合作伙伴 Lilac Solutions Inc 公布，Lilac公司的专用锂直萃中试工厂模块正在源源不断地使用Lake公司卡奇(Kachi)锂盐水项目的盐水生产出高纯度的锂产品，其锂含量结果与先前的实验室产品结果相近。Lilac公司位于加州的中试工厂正在陆续加工来自卡奇项目的第一批20,000升盐水。产品结果证明，该工艺从实验室规模到中试工厂规模的扩展取得了成功。只需再稍加扩大规模，就可达到商业规模的目标。接下来的重要步骤是，委托一家知名独立分析实验室，将氯化锂样品转化为碳酸锂，生产出更多电池级碳酸锂样品，预计第一批将在5周内生产出来，此后的一个月内还将生产出更多样品。监督此项目的下游参与方建议使用知名第三方机构来提供独立样品数据，这些数据既提供给潜在的承销合作伙伴，也将用于商业规模开发规划和最终可行性研究。Lake 和Lilac公司有信心高纯度碳酸锂能获得第三方证实。Lake公司在向生产出纯度高、来源负责的锂产品的目标稳步迈进。由于Lilac独创的颠覆性创新技术有专利保护，分析详情属于商业机密，但最终的碳酸锂结果出来后将会公布。Lake的董事长Steve Promnitz表示："中试规模继续成功生产出清洁、高纯度氯化锂，是一项重要的进展。接下来将由一家声誉卓著的第三方实验室，将这些直萃工艺的产品用传统方法转化为碳酸锂，以满足承销方的质量要求，这些承销商们在寻找来源负责、规模可扩的电池级产品供应方。不过这个过程花的时间比预期稍长。"Lake最近发布的以直萃生产高纯度碳酸锂为基础的卡奇预可行性研究报告(参阅澳大利亚证券交易所2020年4月30日公告)显示，Lilac公司用于卡奇项目的这项工艺具有颠覆性、成本竞争力、可持续性和可扩展性，能生产出全球电池和阴极生产商所寻找的优质电池级产品。内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。