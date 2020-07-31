

季度报告

Brisbane, 2020年7月31日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL ( LKE.AX ) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF)是一家锂矿开发企业，它采用清洁的直萃技术，用产自该公司旗舰卡奇（Kachi）项目(440万吨碳酸锂当量资源)以及另三个阿根廷盐湖锂资源项目的原料，生产高纯度、具有可持续性的锂产品。这些项目地理位置优越，位于锂资源三角区内。世界40%的锂矿都产自这个锂资源三角区，而且生产成本最低。Lake公司拥有超过200,000公顷(50万英亩)的租地，包括一个硬岩项目，旁边集齐了五大锂矿生产企业。重点-Lilac公司中试工厂成功地用卡奇盐水生产出首批氯化锂样品，锂含量高，结果与先前实验室展示的结果相似。-Lilac的加州中试工厂模块继续加工从卡奇运来的20,000升盐水。-阿根廷卡奇锂盐水项目的预可行性研究结果稳健，极具吸引力，显示出项目有能力生产具有可持续性、可吸引优质定价的高纯度碳酸锂。-该项目生命周期长，运营成本低，使用Lilac Solutions创新的可持续性直萃工艺，可年产25,500吨碳酸锂当量，运营成本和资金成本都有竞争优势。-卡奇项目已展示高纯度的电池级碳酸锂样品(99.9%)-公司正在与国际融资机构进行融资商谈，推进卡奇项目。请点击以下链接浏览完整的季度报告：内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。