

指定独立实验室Hazen生产电池级碳酸锂

Brisbane, 2020年8月6日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂矿开发企业 Lake Resources NL( LKE.AX )(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)已委托美国科罗拉多州的独立分析实验室Hazen Research Inc (Hazen)，生产大批量电池级碳酸锂样品，供给潜在承销商和感兴趣的各方。Lilac Solution的锂萃取中试工厂模块加工卡奇锂盐水取得了成功，回收率高，生产出的氯化锂可用传统的碳酸加工方法制成电池级碳酸锂。Lilac 先前使用这种传统的碳酸锂工艺，把氯化锂制成了纯度为99.9%的碳酸锂。Lilac在加州锂萃取中试工厂把来自Lake 公司卡奇锂盐水项目的盐水加工成了浓缩氯化锂。Hazen Research现在的任务是把Lilac公司生产的浓缩氯化锂加工成碳酸锂大样。现在已将首批浓缩氯化锂发送给Hazen，据了解，运抵实验室后的5周内，可望生产出第一批电池级碳酸锂样品。Lake公司总经理 Steve Promnitz 说: "Hazen Research是一家声誉卓著的提供优质湿法冶金的独立实验室。他们在一个可靠的时间框架内生产出优质碳酸锂，就意味着我们能信心十足地向第三方提供通过验证的碳酸锂样品。我们继续不断地降低新技术风险。待第一批独立样品结果出来后，我们会报告进展情况。"内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。