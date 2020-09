需求强劲,完成250万澳元配股并获超额认购



配股250万澳元获超额认购

Brisbane, 2020年8月26日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂矿开发企业Lake Resources NL ( LKE.AX ) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF)已成功完成一笔私募配售,并获得超额认购,收到筹资额达255万澳元(扣除成本前)的承诺。因而该公司将以每股0.03美元的发行价格向资深专业投资者发行约8570万股股票(配售),预计于2020年8月28日星期五交割。Viriathus Capital担任独家牵头经办人,并与Fresh Equities公司合作,Fresh Equities协助参与了基石投资者125万澳元的承销。此次配售筹集的资金将用于为下游承销商生产大量高纯度碳酸锂样品,测试Lilac Solutions锂直萃中试厂的氯化锂产品,启动Lake公司的卡奇(Kachi)锂盐水项目的最终可行性研究,进行一般性勘探,以及支付配售成本和营运资金。如先前宣布的那样,Lake Resources已委托一家科罗拉多州的独立测试实验室Hazen Research Inc ("Hazen") 生产大批量电池级碳酸锂样品,提供给潜在承销商和感兴趣的其他各方。Lilac Solution锂直萃中试工厂模块已用卡奇盐水成功加工生产出氯化锂,回收率很高。生产出的氯化锂产品适于用传统的碳酸盐加工方法加工成电池级碳酸锂。Hazen正在进行这项加工工作,目前进展顺利,不久将报告最新进展。Lake的总经理Steve Promnitz 说: "Lake 公司对Viriathus高效而成功的配售工作感到非常高兴,这将使公司在完成碳酸锂最终样品的生产后继续保持发展动力,助力启动我们的卡奇旗舰项目的最终可行性研究。目前对电池级锂产品的需求日益增长,而 Lilac 公司的锂直萃工艺可以生产出质量稳定的这种产品。""与此同时,在电动汽车和电池存储革命加速的背景下,Lake公司继续与众多行业投资者和供应链参与者洽谈。我们将向市场提供这些洽谈的最新信息。"Lake公司总经理 Steve Promnitz 说: "我们继续证明我们能在试验规模上成功生产出清洁的高浓度氯化锂,这是个重大进步。接下来将由一家广受尊敬的第三方实验室使用传统方法将这种直萃工艺的产品转换为碳酸锂,满足那些寻找采购负责任、规模可扩展的电池级产品货源的承销商的质量要求,不过,这个过程比预期时间要长一些。"Lake公司最近的卡奇预可行性研究(PFS)(参阅2020年4月30日澳大利亚证券交易所公告)基于直萃生产高纯度碳酸锂的工艺(参见2020年1月9日)澳大利亚证券交易所的公告),报告显示,卡奇项目将采用的Lilac公司工艺具有颠覆性、成本竞争力、可持续性和可扩展性,能够生产出电池和阴极生产厂家在全球遍寻的优质电池级产品。内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) is a clean lithium developer utilising clean, direct extraction technology for the development of sustainable, high purity lithium from its flagship Kachi Project, as well as three other lithium brine projects in Argentina. The projects are in a prime location within the Lithium Triangle, where 40% of the world's lithium is produced at the lowest cost.



This method will enable Lake Resources to be an efficient, responsibly-sourced, environmentally friendly and cost competitive supplier of high-purity lithium, which is readily scalable, and in demand from Tier 1 electric vehicle makers and battery makers.