Brisbane, 2020年9月15日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂矿开发企业Lake Resources NL (LKE.AX)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)今天公布该公司在向着可持续、高纯度锂的开发目标迈进的路上继续推进。此前公司证实了独立分析实验室Hazen Research Inc(Hazen)的首批电池级碳酸锂的批量样品生产进展良好。
继续推进电池级碳酸锂生产
继续推进电池级碳酸锂生产
这家位于科罗拉多州的实验室表示，预计第一批样品会在15-18天内面世，随着盐水的运抵和加工，会陆续生产出更多样品。Hazen正在进行彻底分析，优化工艺，目标是开发出一个卓越的产品。实验室结果将大有裨益，因为不久的将来会开始用更大的样本进行加工。
Hazen正在进行批量沉淀阶段，这是用浓缩氯化锂生产碳酸锂大样的最后阶段之一。先前Lilac公司用加州中试工厂模块，从Lake公司的卡奇(Kachi)锂盐水项目的盐水中萃取生产浓缩氯化锂。部分所用设备的照片载于附件(图1 *)。
第一批大样将发往Novonix Battery Technology Solutions，用Lake的电池级碳酸锂制作NMC622锂离子电池的测试电池。该公司是一家独立测试和开发实验室，位于加拿大新斯科舍省，很多知名电池制造厂家都使用该实验室。
根据与Novonix Limited ( NVX.AX)达成的协议，Lake提供的碳酸锂样品将与商用电池正极前体材料一起用于制造NMC622正极和电池(请参阅澳大利亚证交所2020年8月27日公告)。Novonix公司目前正在用具有革命性的阳极和阴极材料开发"百万英里"电池技术。
Lake努力推进直萃技术，吸引了越来越多的国际兴趣，最近在澳大利亚证券交易所中小盘股2020会议上进行演讲，还向德国主要工业官员做了一次受邀才能参加的介绍。Lake公司总经理 Steve Promnitz说: "即将由著名的Hazen实验室制作出电池质量的碳酸锂，这十分令人振奋。为得到更好的结果，Hazen一直在努力寻找优化工艺的方法。
"最终产品将放入电池，使用Novonix的尖端电池测试技术进行测试。这将展示出这种新技术没有风险，适于Lake产品的高纯度特性，并为最新型电池提供一种更可持续、来源负责的产品，加强环境、社会和公司治理方面的益处。此外，我们还期待着向股东通报卡奇旗舰项目的最新情况。这个大型项目引起了人们的兴趣，加上多项具有增值作用的活动，将展示出卡奇项目的稳健。
"最近欧洲的几项公告显示，对电池级锂产品以及来源负责的供货的需求骤增，而Lake能提供这些。" Lilac Solution锂直萃中试工厂模块已用卡奇盐水成功加工生产出氯化锂，回收率高，生产出的氯化锂产品适于用传统的碳酸盐加工方法加工成电池级碳酸锂。此前Lilac采用传统的碳酸锂氯化锂工艺生产了99.9% 纯度的碳酸锂(请参阅2020年1月9日澳大利亚证交所公告)。
*请点击以下链接浏览照片:
https://abnnewswire.net/lnk/A0NLG2S5
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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Link: LKE：AU 推进电池级碳酸锂生产相关企业
Lake Resources NL