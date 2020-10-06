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未经审计的财务报告
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Brisbane, 2020年10月1日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (LKE.AX)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目以及另外三个阿根廷卤水锂矿，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。

这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。

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内容关于 Lake Resources NL

Lake ResourcesLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。

   


联络
Steve Promnitz
总经理
Lake Resources N.L.
电话: +61-2-9188-7864
电邮: steve@lakeresources.com.au

Anthony Fensom
Republic PR
电话: +61-407-112-623
电邮: anthony@republicpr.com.au

Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
电话: +61-431-271-538
电邮: henry.jordan@sdir.com.au



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