Brisbane, 2020年10月20日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂矿开发企业Lake Resources NL(LKE.AX)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)很高兴地公布，世界知名的独立分析实验室Hazen Research Inc("Hazen")进行的测试取得了高纯度结果。
从卡奇项目锂盐水到电池级高纯度碳酸锂
从卡奇项目锂盐水到电池级高纯度碳酸锂
-Lilac Solutions中试工厂模块用Lake公司卡奇项目(Kachi)盐水中生产出氯化锂，Hazen Research Inc用这些氯化锂制作出纯度为99.97％的高纯度碳酸锂。
-样品的杂质含量极低；Lake公司预计该产品对电池市场具有吸引力。
-Lake 公司有信心能在全面生产中复制这些结果。
-Hazen实验室将继续生产样品，有望于本季度将样品交付给Novonix以及亚洲和欧洲的供应链客户做电池测试。
碳酸锂结果
Lake公司的技术合作伙伴Lilac Solutions Inc(Lilac)已展示在加州试验工厂模块中使用离子交换锂直萃法专有技术生产高纯度氯化锂洗提液的情况(请参阅2020年7月3日的澳大利亚证券交易所公告)。美国科罗拉多州的Hazen实验室将这种氯化锂样品进一步加工成碳酸锂。Hazen进行了一系列旨在优化碳酸锂质量、同时保持简单的工艺流程的测试，使用的传统工艺有蒸发、氢氧化钠和纯碱处理、离子交换和沉淀(请参阅附录1)。工艺优化是大规模生产高纯度碳酸锂样品之前的关键步骤。
Hazen实验室的这些测试证实，可以用卡奇项目的盐水生产出纯度极高(99.97%)、含杂量低的碳酸锂。
为确保准确性，Hazen实验室采用了多种分析技术来验证碳酸锂品位和含杂量，包括电感耦合等离子体光谱法和滴定法，这两种方法都是公认的测定技术。附录1 *有样品制备和分析方法。
含杂量极低
Hazen制作的样品与Lake公司早期制作的碳酸锂(碳酸锂含量99.9％，参见2020年1月9日澳交所公告)相比，杂质总含量降低了70％；与当前市场上广为接受的"电池级"标准——碳酸锂含量99.5％——相比，含杂量降低了94％。值得注意的是，在该结果中，铁(Fe)和硼(B)等金属和阳离子杂质的含量极低。
含杂量低是决定电池质量的关键因素，因而Lake公司预计该产品将对锂离子电池市场极具吸引力。
高端定价潜力
碳酸锂市场的定价很大程度上取决于碳酸锂的品位以及含杂量和杂质种类。 Lilac公司和Hazen实验室用卡奇盐水获得的结果表明，该产品有望远远超出先前预想的价格。先前的预可行性研究(请参阅澳交所 2020年4月30日发布)是基于碳酸锂含量达到99.9％以及每吨11,000美元的固定售价。
*欲浏览表格和数字，请访问：
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内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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