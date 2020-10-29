Brisbane, 2020年10月28日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (LKE.AX) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF)上一年在向着采用可持续锂直萃工艺大规模生产高纯度锂的目标前进的路上取得了多项重大阶段性进展。
提交给股东的年度报告
提交给股东的年度报告
这三项重大阶段性进展为：
1．展示出Lilac Solutions成功地采用锂直萃工艺，将Lake公司卡奇项目(Kachi)盐水，加工成中试工厂规模的优质氯化锂；
2. 在实验室规模和中试工厂模块规模上(年底之后)都做到了将卡奇盐水生产出的优质氯化锂加工成高纯度碳酸锂样品；
3．展示出Lilac在卡奇项目中采用锂直萃工艺所具有的成本竞争力，在预可行性研究中即使使用保守的商品价格计算，也得出高利润率的结果。
Lake公司的卡奇项目资源量大，并且可扩展。Lake公司与Lilac将锂直萃工艺作为一种高效开发该项目的方法，在这方面合作已逾两年。Lilac的锂直萃工艺是在现有的名为离子交换的水处理工艺基础上的改进，其优势是无需经年累月的采矿，就能在几个小时内从卡奇项目的含锂盐水中快速高效地提取锂。此外，采用该工艺的产品纯度高，在提取锂之后，所有的盐水将回输源头，并不改变其化学成分。这种方法比传统方法的环境足迹更少，是一种更具可持续性、来源负责任的方法。
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内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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