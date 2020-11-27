Brisbane, 2021年1月8日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂矿开发企业Lake Resources NL (LKE.AX) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF)今天宣布正式启动卡奇(Kachi)锂盐水项目的最终可行性研究，并任命Hatch为牵头顾问公司。
正式启动最终可行性研究
正式启动最终可行性研究
这项最终可行性研究建立在2020年4月30日宣布的阿根廷卡塔玛卡省卡奇锂盐水项目的技术和经济可行性预可行性研究的基础上，该项研究基于Lilac公司的可持续锂直萃工艺，扎实稳健，结果引人瞩目。之后Hazen Research公司展示了该项目生产电池生产企业所需的高纯度产品(99.97%碳酸锂)的潜力，于2020年10月20日公布了测试结果。该产品已送往Novonix制作电池。
最终可行性研究是卡奇锂盐水项目发展道路上的一个重要里程碑，卡奇项目的目标是成为飞速增长的电池市场上的优质锂产品生产企业，兼具可持续性和商业成功。与最终可行性研究同时进行的相关工作还有环境影响研究、持续社区参与、以及2021年晚些时候将开始的现场示范工厂试运行。
为管理最终可行性研究以及相关工作，Lake Resources很高兴宣布任命Nicholas Lindsay博士为技术总监。他曾任Lake Resources的非执行董事，拥有在南美进行可行性研究的经验，他有信心在2022年一季度之前完成卡奇最终可行性研究。
总经理Steve Promnitz评论道："最终可行性研究的正式启动，是Lake公司将卡奇项目带入投产阶段并获得环境、社会、治理证书的关键一步。目前正在加速过渡到电动汽车时代。自从预可行性研究以来，桥接性的研究一直在进行，现在我们正式聘请了Hatch。Nick Lindsay曾对预可行性研究给予宝贵协助，现在他会继续协助最终可行性研究。"
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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Link: LKE：AU 正式启动最终可行性研究相关企业
Lake Resources NL