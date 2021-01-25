Brisbane, 2021年1月20日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂矿开发企业Lake Resources NL (LKE.AX)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)今天宣布，已获美国证券存管信托公司(DTC)批准，允许其在美国场外交易集团(OTCQB)上市的普通股通过存款信托与清算公司(DTCC)在美国进行实时电子清算和结算。
OTC上市股票获准进行实时电子交易
OTC上市股票获准进行实时电子交易
在电动汽车革命加速、锂电行业持续增长的背景下，此举将为北美和全球投资者简化交易，增加流动性。
Lake公司于2019年12月首次在OTC QB市场上达到合规要求，由投行B.Riley FBR向OTC保荐，获得第二上市，股票代码为LLKKF。其合规要求与澳大利亚证券交易所基本相同，公告自动上载到OTC平台。
公司于2020年11月取得DTCC的所有服务资格，现在可进行实时电子清算和结算。DTCC是美国存托信托公司的子公司，管理上市交易公司的电子清算和结算。
许多网络经纪公司都提供OTCQB交易的服务，如Ameritrade、Fidelity、Charles Schwab和E-Trade。投资者应向其各自的经纪公司查询是否可买卖Lake公司的OTC股票。
LLKKF的OTCQB交易的三个主要优势为：
1.美元交易和结算；
2.在北美时区进行交易；以及
3.LLKKF与澳洲证交所交易股票(LKE.AX) 在两个不同的注册系统中注册，但类别相同，都是普通股。
Lake Resources主席Stu Crow表示："我们很高兴获得DTC电子交易资格，这样一来可用美元交易Lake股票，方便北美投资者。这可以简化交易，增加流动性，吸引更多投资者。
"我们要感谢我们的过户代理人Dynamic Stock Transfer，我们的场外交易保荐人B.Riley和我们的法律顾问Lucosky Brookman，在他们推动下，Lake公司在扩大全球投资者基础的道路上迈出了重要一步。"
Lake Resources NL (LKE.AX)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用直萃技术，开发其位于锂矿三角区内的卡奇（Kachi）旗舰项目。电动汽车电池有两个不断增长的需求：其一是为避免性能问题，电池材料需要达到的高纯度，其二是原材料的来源具有可持续性，对环境负责。这两个问题直萃法都解决了。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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Lake Resources NL