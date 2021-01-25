Brisbane, 2021年1月25日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂矿开发企业Lake Resources NL(LKE.AX)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)今天宣布已收到2060万澳元(未扣除成本)的承诺，将以每股0.165澳元的发行价向机构投资者发行约1.25亿股新普通股。每两股新发行股票将附带一股期权(约6,250万股购股权)，其行权价为0.30澳元，有效期为两年，此次配股尚需股东批准("配股")。
获全球机构支持，2千万澳元配股收到超额认购
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股票交割日预计为2021年1月27日(星期三)。此配股价格较5日成交量加权平均价折价6％，较10日成交量加权平均价溢价12％。
本公司拟将配股款项净额用于以下用途：
-加州氯化锂直萃试验工厂的运营；
-卡奇项目(Kachi)当地示范工厂试开工，生产更多样品供承购方使用；
-完成卡奇项目最终可行性研究；
-完成卡奇项目的环境和社会影响研究；
-所有项目的勘探和评估研究以及营运资金。
Roth Capital Partners，LLC(以下简称"Roth")担任独家配售代理。
Lake Resources董事长Stu Crow评论说："对于Lake及其股东而言，这是一个转型时刻。值此公司发展的关键时刻，我们很高兴获得北美、欧洲和澳大利亚机构投资者的支持。Roth Capital给Lake引介了许多涌入快速发展的清洁技术电池材料行业的新投资者，这将扩大我们在国际金融市场的影响力。我们欢迎Roth Capital加入我们的团队。"
Lake Resources常务董事Steve Promnitz表示："在清洁能源行业迅猛发展的风口，获得这些资金，为我们通过最终可行性研究、确保交付旗舰Kachi项目增加了确定性。这项交易使公司的财务状况处于史上最强时期。此次配股之后，Lake将持有逾2500万澳元的资金，而且随着现有期权的转换，预计到7月将再增加600万澳元。"
Lake Resources NL 是一家清洁锂矿开发企业，使用直萃技术，在位于锂矿三角区的卡奇(Kachi)旗舰项目生产可持续、高纯度锂。电动汽车电池有两个不断增长的需求：其一是为避免性能问题，电池材料需要达到的高纯度，其二是原材料的来源具有可持续性，对环境负责，这两个需求直萃法都解决了。
此前Lake宣布其在美国场外交易集团OTCQB上市的股票LLKKF已获准在美国进行实时电子清算和结算(请参阅2021年1月20日的澳交所公告)。
关于Roth Capital Partners
Roth Capital Partners，LLC(Roth)是一家以关系为导向的投资银行，致力于为新兴成长型公司及其投资者提供服务。作为一家提供全方位服务的投资银行，Roth提供筹资、并购咨询、分析研究、交易、做市服务和公司准入服务。Roth总部位于加州Newport Beach，是一家私有企业，由员工拥有，在美国各地设有办事处。有关罗斯的更多信息，请访问www.roth.com。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
Lake Resources NL