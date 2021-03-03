Brisbane, 2021年2月19日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂矿开发企业Lake Resources NL(LKE.AX)(FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF)告知投资者，该公司总经理Steve Promnitz于2月18日星期四东部标准时间下午1:30(纽约时间)、格林威治标准时间下午6:30(伦敦时间)，在场外交易市场(OTC)的虚拟会议VirtualInvestorConferences.com上做了演示报告。
出席OTC虚拟会议
出席OTC虚拟会议
Lake Resources 讲述了该公司在面对电动车及电池需求增长时所提供的清洁解决方案的最新情况。Lake 采用清洁技术解决方案，与技术合作伙伴Lilac Solutions合作，生产具有成本竞争力、且规模可扩展的高纯度锂，将在下个财年投入建设。
Lake 最近完成了一次2060万澳元(未扣除成本)的转型筹资，获得了北美、欧洲和澳洲机构投资者的保障支持，这使公司在完成最终可行性研究、交付卡奇旗舰项目的资金方面有了确定性，现有2500万澳元的盈余，资金雄厚。
Lake Resources (OTCQB:LLKKF) 公司取得了存款信托与清算公司(DTCC)/ 美国全国证券清算公司(NSCC)的所有服务资格，可通过场外交易市场(OTC)批准的证券交易经纪商进行实时电子清算和结算。
欲观看演示报告，请点击：
https://abnnewswire.net/lnk/PCFFFTCM
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
|
|
Link: LKE：AU出席OTC虚拟会议相关企业
Lake Resources NL