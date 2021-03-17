Brisbane, 2021年4月30日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL(LKE.AX) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF)是一家锂矿开发企业，利用清洁直萃技术，在阿根廷的卡奇(Kachi)旗舰项目(碳酸锂资源量为440万吨)及另三个锂盐水项目开发可持续、高纯度锂产品。整个盐水加工过程中无需开采。
季度活动报告
季度活动报告
该项目所在的锂矿三角区以最低成本生产了全球40%的锂，位置绝佳。Lake公司拥有超过220,000公顷(50万英亩)的租地，其中包括一个与五大锂矿生产企业毗邻的硬岩项目。
我们的技术合作伙伴Lilac Solutions公司采用高效创新的直萃锂技术，使Lake Resources可高效生产出环保、来源负责、成本有竞争力的高纯度碳酸锂。
高纯度、可持续的锂是一级电动车和电池生产企业所需要的产品。Lilac Solutions的技术在2020年2月获得了主要投资者的投资支持。在美国加州，Lilac 设施的中试工厂模块使用Lake公司的卡奇锂盐水项目的盐水，生产出氯化锂，然后将转化为碳酸锂，供应给承销合作伙伴。Lake公司的卡奇锂盐水项目已生产出高纯度电池级碳酸锂(纯度为99.97%)，含杂量极低(请参阅澳洲证交所2020年10月20日公告)。
据Novonix公司初次检测，测试结果显示Lake公司的高纯度碳酸锂在NMC622锂离子测试电池中表现出良好的性能(参阅2020年3月2日澳洲证交所公告)。
由于电池技术和性能的提高，含杂量低的高纯度电池级锂的需求量骤增。
由卡奇项目的盐水经Lilac公司直萃锂技术生产的碳酸锂，比传统的盐水蒸发法或硬岩开采所产生的碳酸锂的环境足迹要小得多。这项工艺包括将一处著名的水处理设施(离子交换)改建，用来生产锂。
这种工艺使所有的水(盐水)都可回灌其源头，水中仅仅去除了锂，其它化学成分均不改变。占地面积显著缩减，同时由于计划使用太阳能混合电力，保证了低碳足迹。这对环境及当地社区都是更优的结果。
卡奇锂盐水项目覆盖一片74,000公顷的盐湖，位于Livent公司的阿根廷业务以南，碳酸锂推断资源量和推测资源量高达440万吨(推断资源量100万吨，推测资源量340万吨)(参阅2018年11月27日澳洲证交所公告)。
更新后的卡奇项目预可行性研究显示财务结果强劲(参阅2021年3月17日和2020年4月28日澳洲证交所公告)。研究结果展示出用直萃法可每年生产25,500吨电池级碳酸锂，矿场寿命长、开采成本低。
更新后的预可行性研究显示这是一个高价值的项目(净现值(NPV8)为16亿美元)、内部收益率达35%，优质产品将产生高营运利润(每年息税折旧摊销前收入(EBITDA)2.6亿美元)。
目前正在进行的最终可行性研究预计将在2022年一季度完成。公司已任命数名项目财务顾问办理出口信用机构(ECA)的大额债务融资。
浏览完整季度报告，请点击：
https://abnnewswire.net/lnk/Y19H45L6
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
|
|
Link: LKE:AU 季度活动报告相关企业
Lake Resources NL