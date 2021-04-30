Brisbane, 2021年5月19日, AEST (ABN Newswire) - 由于市场对于高纯度、可持续生产的锂产品的强劲需求，清洁锂开发企业Lake Resources NL (LKE.AX)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)目前正在将钻探和测试范围扩大到该公司旗舰项目——阿根廷卡奇(Kachi)锂盐水项目的最终可行性研究的范围之外。
卡奇项目启动钻探项目支持增产
卡奇项目启动钻探项目支持增产
这次的钻探和测试,是为了加快推断资源量向测定资源量和指示资源量的转换，扩大产量，突破最终可行性研究的每年25,500吨碳酸锂的计划产量。目前的钻探试图将资源量转化为储量，这是最终可行性研究的一部分。
首先将是一项在4个平台上钻4口井的金刚石钻探项目，总进尺为1,600米，同时进行盐水和沉积物取样、抽水测试，优化资源量估算，使之转化为储量，做出经济假设。大约两周之内会开始钻井，施工将遵照新冠防疫措施和程序。
卡奇项目的租约覆盖一个74000公顷的盐湖，位于Livent公司的阿根廷锂业务以南，其指示资源量和推断资源量为440万公吨碳酸锂当量 (指示资源量100万公吨，推断资源量340万公吨)(参见2018年11月27日澳大利亚证券交易所公告)。目前计划在25年里年产25,500吨碳酸锂，所利用的资源还不到当前资源总量的20% (请参阅澳大利亚交易所公告2021年3月23日; 2020年4月30日)。
加密钻井可提供更多数据，应该有助于将资源量转换为更高类别。随后还计划钻另外四口生产井，以提高产量。
公司在三月底有2400澳元的可用资金，足以进行最终可行性研究，可支持卡奇项目到2022年的施工阶段(参见2021年3月23日和4月30日澳大利亚证券交易所公告)
Lake 公司最近根据预可行性研究中每年25,500吨的产量以及锂价格将会上涨的预计，将卡奇的估计净现值提高到16亿美元 (见澳大利亚证券交易所2021年3月23日和2020年4月30日的公告)。预可行性研究中用来支持生产目标的假设和预测的财务信息没有实质性改变。为应对预计从2024年起将出现的供货日益短缺的问题，公司正力图进一步扩大其在"锂三角"项目组合中的储量基础。
Novonix 公司的测试表明，在 NMC622电池测试电池中，Lake 公司生产的纯度为99.97% 的碳酸锂比市售的电池级碳酸锂锂离子电池性能更好(请参阅澳大利亚证交所 2021年3月2日的公告)。
Lake 计划可持续地大规模生产最清洁的优质碳酸锂。随着全球电动汽车的普及，电池市场增长迅猛，对电池材料的需求也激增。大众(Volkswagen)、宝马(BMW)、通用汽车(General Motors)等主要汽车制造商最近的举措就证明了这一点，这些汽车制造商正在投资数十亿美元用于电池和电动汽车生产。阿根廷作为低成本的锂生产中心，也吸引了越来越多的投资者和业界关注。甘峰锂业(Ganfeng Lithium)计划在 Jujuy 省建立一家电池厂，宝马(BMW)与 Livent 签署了一项供应协议，还有 Orocobre 与Galaxy Resources的合并等其它并购举措。这些举措表明，在未来几十年这个南美国家仍将是锂生产中心。
Lake的总经理Steve Promnitz评论道："投资者的支持让我们能加快进行卡奇项目的活动。钻探项目不仅支持当前的生产，而且可以进一步扩大卡奇的资源量，有可能让产量翻倍，使卡奇成为全球重要的高纯度碳酸锂产地。"
"我们看到，潜在承销商对高纯度、可持续的产品非常感兴趣，我们在卡奇项目所生产的正是这种产品。单单大众汽车(Volkswagen)旗下新建的超级电池工厂，到2030年即将消耗目前锂产量的三分之二，这还没算上其他各大电动汽车和电池制造商的投资。毫无疑问，投资于世界清洁能源动力的数十亿美元的项目，都需要增加必要的可持续来源的电池材料的供应。这正是Lake公司希望实现的目标，而且重要的是，我们的项目具有高度可扩展性。"
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内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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Link: LKE:AU卡奇项目启动钻探项目支持增产相关企业
NOVONIX Ltd
Lake Resources NL