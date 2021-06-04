Sydney, 2021年5月27日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂电池开发企业Lake Resources NL (LKE.AX) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF)通知投资者，总经理Steve Promnitz将于2021年6月1日星期二悉尼时间下午5时、伦敦上午8点出席英国基准矿业情报(Benchmark)举办的电动汽车节活动——"电池和电动车供应链的可行情报"的小组讨论。
出席基准矿业情报举办的电动汽车节
出席基准矿业情报举办的电动汽车节
已确认的演讲嘉宾有基准矿业情报的战略咨询主管Andy Leyland、价格与数据评估主管Caspar Rawles和Rho Motion公司的Adam Panayi。此次线上活动将进行直播。
由于此次仅有现场活动为免费活动，投资者须预先注册。
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https://www.abnnewswire.net/lnk/NZU6M9ND
Lake Resources将讲述它如何采用清洁的锂直萃技术生产优质锂，以可扩展的规模、巨大的环境社会治理优势，为电动车电池供应链提供解决方案。
Lake公司的目标是以可持续的方式，大规模生产最清洁优质碳酸锂。随着电动汽车在全球范围内的普及，电池市场迅猛增长，电池原材料的需求飙升，各大汽车企业（例如大众，宝马，通用汽车）的最新举动就是明证，这些汽车企业正在向电动汽车生产和电池投入数十亿美元的资金。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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Link: LKE:AU出席基准矿业情报举办的电动汽车节相关企业
Lake Resources NL