Sydney, 2021年6月4日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发企业Lake Resources NL(LKE.AX)(LK1.F)(OTCMKTS:LLKKF)推进其旗舰项目——卡奇(Kachi)锂项目的债务融资筹资期权，有六家以上的主要国际银行已表达参与由出口信贷机构(ECA)牵头的项目债务融资的初步兴趣，这些银行的参与尚需得到ECA的支持。
推进卡奇项目融资
推进卡奇项目融资
当前融资环境向好，有越来越多的电动汽车企业开始重视欧盟条例所要求的供应链可持续性，优质电池级产品的需求大增。
Lake公司于2021年3月指定由SD Capital Advisory Limited和 GKB Ventures Limited 来安排以ECA为重点的项目融资(参阅澳洲证交所2021年3月3日公告)。这两家财务咨询公司与Lake公司及其Hatch公司的技术顾问积极合作, 他们深度分析了卡奇项目的预可行性研究，寻找融资机会。环境研究顾问Knight Piesold承担了环境和社会影响研究，为项目获得符合全球标准的许可而准备。
初步结果显示，主要因为ECA牵头的债务周期长、成本低，卡奇项目有可能大幅降低资金成本。目标融资支持将占所需资金总额的70%左右。偿还ECA债务的最佳效点是建设和扩建后的5至8年，这意味着整个债务融资的期限长达10年。现已辨识出很多可满足其最低出口内容门槛的融资机会，从而获得ECA支持的资格。
财务顾问突出强调卡奇项目的技术和商业吸引力、其对联合国可持续发展目标的贡献，此外，待计划中的资源量提升和更多研究完成之后，还有扩大生产的潜力。
SD Capital 的 David Buckle 和 GKB Ventures 的 Gabriel Buck在一份联合声明中分别表示："我们对所取得的进展和项目融资银行的及早积极响应感到非常鼓舞。"
我们将在收到出口信贷保险机构提供的意向之后，在接下来的数月中通报债务融资的潜在规模和时间。重要的是，Lake公司在预计2022年中做出卡奇项目建设融资的最终投资决策之前都有充裕资金，公司在2021年3月季度末在银行有2400万澳元资金。
我们在最近英国基准矿业情报(Benchmark)举办的电动汽车节活动收到反馈，由于欧洲电动车制造企业在有关将碳足迹降至最低、满足欧盟进口标准方面可能面临的财务处罚，电池级锂的供货缺口以及对可持续生产的产品的需求愈加凸显。
Lake的董事总经理 Steve Promnitz 评论道："出口信贷机构和项目融资银行致力于新能源转型，以及具有ESG(环境、社会和治理) 效益、可持续发展目标的项目。Lake公司专注于用可持续的方式直接萃取锂，生产优质电池级产品，有绝佳条件为实现这些目标做出贡献。
"我们期待着在推进卡奇项目最终可行性研究走向成功的同时，与国际承销商一道，进一步推进谈判。"
与此同时，Lake 公司对 Acuity Capital 的进一步支持表示欢迎，该公司已同意增加其受控配售协议(CPA)的规模。该协议于2018年7月首次设立(参阅2018年7月31日和2020年11月27日公告), 为更好地反映 Lake公司提高的市值，现在融资已增加至3000万澳元。
如前所述，公司已利用这项受控配股协议筹集总计4,775,000 澳元(详情请参阅2020年9月1日、2020年9月22日和2021年1月19日公告)。受控配股协议下可用的剩余备用权益资本金约为 2500 万澳元，到期日为 2023 年 1 月 31 日。
对于Lake使用受控配股协议既无要求，增加受控配股协议限额也无费用或相关成本。此外，公司没有、也无需为增加限额提供额外担保。
在推进此项融资之前，卡奇项目启动了一项新钻探测试计划，旨在支持未来扩大生产（参阅澳洲证交所2021年5月19日公告）。随着Lake在"锂三角"项目组合的储量基础的增加，Lake公司最近根据每年25,500吨的产量和预计上涨的锂价格，将卡奇的估计净现值提升至16亿美元。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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Link: LKE:AU推进卡奇项目融资相关企业
Lake Resources NL