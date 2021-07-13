Sydney, 2021年7月7日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发企业Lake Resources NL(LKE.AX)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)在其旗舰项目——卡奇锂项目增加钻探测试，为未来产量翻倍做准备。
卡奇钻探为产量翻倍做准备
卡奇钻探为产量翻倍做准备
目前正在进行一项四口井的金刚石钻探，共1,600米进尺，同时还有盐水取样和泵测试。因为现场有全部设备，该项目易于扩展。此项目将支持卡奇最终可行性研究的资源量转换为储量。在项目实施中将遵循详细的新冠疫情控制措施和程序，使员工、承包商和当地社区的安全都得到保障。
通过钻探，Lake公司可将推测资源量转为测定和推断(M&I)资源量, 使增产研究得以进行。
卡奇项目在阿根廷境内，位于Livent公司锂项目以南的一个盐湖上，覆盖的租地面积共74,000公顷，资源总量高达440万吨碳酸锂当量(推断资源量100万吨，推测资源量340万吨)(参阅2018年11月27日澳洲证交所公告)。按照计划，在25年内将每年生产25,500吨碳酸锂，但这也仅仅利用了当前资源总量的20%(参阅2021年3月23日和2020年4月30日澳洲证交所公告) 。加密钻探旨在提供更多资料，为资源量转换至更高级别提供支持。
此前，涌入阿根廷锂项目的投资已有所增加，其中包括赣锋锂业计划在胡胡依省(Jujuy)兴建一座锂离子电池工厂，在Marianas开发一个年产20,000吨碳酸锂当量的锂项目，以及德国汽车制造企业宝马公司与Livent公司签订的2.85亿欧元(4.47亿澳元)的从阿根廷购买锂的合同。阿根廷政府已着手制定扩大锂生产的激励计划，政府已识别出大约3.5亿吨碳酸锂当量的潜在资源量。
Lake的总经理 Steve Promnitz表示："阿根廷已成为锂投资的焦点，当前电池级锂需求激增，Lake 公司的全资项目具备从中获益的绝佳条件。有越来越多的潜在承销商为确保供货而表达购买兴趣，特别是对于Lake公司的可持续直萃工艺生产的有益于环境、社会和治理(ESG)的优质产品。钻探项目将为一项关于扩产至年产50,000吨的研究做好准备。这将使卡奇项目成为全球重要的生产企业，成为为数不多的可持续供应高纯度碳酸锂、同时碳足迹很低的企业之一，可完美满足领先的电动车生产企业的需要。"
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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Lake Resources NL