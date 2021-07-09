Sydney, 2021年7月13日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发企业Lake Resources NL(LKE.AX)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)今天宣布，总经理Steve Promnitz将于7月16日星期五，悉尼和布里斯班时间上午11点、珀斯和香港时间上午9点在Noosa矿业会议上发言，该演讲将以电池材料和可再生品为题。
7月16日星期五在努沙会议上演讲
7月16日星期五在努沙会议上演讲
Noosa矿业会议将于2021年7月14日至16日星期三至星期五在 Noosa Peppers和在线举行。请立即在 www.noosaminingconference.com.au 注册。
北美投资者可在7 月 13 日星期二，美东时间下午 3:40（悉尼时间7 月 14 日星期三早晨 5:40），观看Steve Promnitz 在 Red Cloud ("红云") 绿色能源会议 "电动汽车由这些制成" 的现场直播，请点击以下链接注册参与此项活动：
https://www.redcloudfs.com/greenenergyconference2021
演讲将提供关于Lake公司如何通过使用清洁的直萃锂技术为电动汽车电池供应链提供高质量和高利润的解决方案的最新信息，该解决方案的锂产品质量一流，生产规模可扩展，且具有环境、社会和治理(ESG)优势。Lake公司正在实施钻探，以支持将产量翻番至每年50,000 吨的扩建研究。这将使Lake的卡奇(Kachi)项目成为具有低碳足迹的全球重要生产商。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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