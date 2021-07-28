Sydney, 2021年7月27日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发企业Lake Resources NL(LKE.AX)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)任命Peter Neilsen为首席财务官(CFO)。该公司正在加速推进其国际项目融资和开发活动。
任命新首席财务官
任命新首席财务官
新任首席财务官的工作重点之一是指导国际项目融资小组，确保Lake公司锂生产项目的资金。
他的另一项关键职责将是发展并协助Lake在阿根廷的团队，组织开发活动和锂生产。他还将担任联席公司秘书。
Garry Gill将卸任首席财务官一职，由Peter接替。Garry将在过渡期间协助 Peter，移交工作。董事会感谢 Garry在过去18 个月里为Lake转型期间提供的服务。
Neilsen先生是特许会计师，在财务管理、资产管理以及担任领导方面拥有20年的全方位经验。他曾在能源和自然资源领域的多家上市和非上市公司担任过多个职位，包括首席财务官、公司秘书、财务经理和其他高级管理职位，任职企业包括 Barrick、Xstrata和Round Oak。
Neilsen先生曾参与的工作包括：通过成本分析、绩效改进和合同谈判减少1亿澳元的运营费用，参与高达 8000 万澳元的收购，以及管理超过50亿澳元的营收。
Lake公司董事总经理Steve Promnitz对此任命表示欢迎，他评论道："Peter在能源和自然资源行业的大型和小型机构都有经验，这对于支持Lake公司从开发阶段到生产阶段的重要成长非常关键。发展阿根廷和澳大利亚的财务支持团队，确保项目资金，对于公司的成功以及为股东创造更大价值是至关重要的。"
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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