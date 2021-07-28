Sydney, 2021年7月28日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发商 Lake Resources NL(LKE.AX)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)通报，为感谢股东支持，公司打算向全体在记录日期下午5:00(悉尼时间)(载于以下指示性时间表*)之时其地址在澳大利亚或新西兰的股东(合格股东)派送红利期权(红利期权)。
派送红利期权
派送红利期权
红利期权的发行对价为零，Lake不会从其中筹资。合格股东在记录日期下午5:0 (悉尼时间)持有的每(10)股股票将免费获得一 (1)股红利期权。
红利期权的行权价为每股0.35澳元，于2021年10月15日到期，如果行权，每股期权将成为Lake配发和发行的一(1)股缴足股款的普通股。Lake不会寻求将这些红利期权在澳洲证交所上市。
每股红利期权在行权时将产生第二股期权(附加期权)。
附加期权的行权价为每股0.75澳元，于2022年6月15日到期，如果行权，每股期权将成为Lake配发和发行的一(1)股缴足股款的普通股。Lake打算寻求批准在澳洲证交所上市和交易这些附加期权。
Lake的董事总经理Steve Promnitz评论道："此次配发的目的，是在Lake进入融资、建设和投产的主要开发阶段之际感谢支持我们的股东。公司在2019年发行了一次类似的红利期权，股东对此表示了赞赏，公司希望复制这一成功。"
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https://abnnewswire.net/lnk/C1A9ME62
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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Link: LKE:AU 向股东派送红利期权相关企业
Lake Resources NL