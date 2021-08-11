Sydney, 2021年7月30日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (LKE.AX) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF)是一家使用清洁直萃技术开发高纯度锂产品的锂矿开发企业，从旗舰卡奇(Kachi)项目以及另外三个阿根廷锂盐水项目产生可观的环境、社会和治理(ESG)效益(440万吨碳酸锂资源)中取得可观效益。其锂盐水的加工不涉及开采。
季度活动报告
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Lake公司 在锂矿三角区内的优质地点拥有逾220,000公顷(50万英亩)矿权租地，与五大锂矿生产企业为邻。
Lake公司的开发计划的与众不同之处在于使用其技术合作伙伴Lilac Solutions Inc.的一种高效率锂直萃技术，这使得Lake Resources成为一家具有成本竞争力的高纯度碳酸锂供应商，其碳足迹低、用水量低、土地使用量低，环境、社会和治理(ESG)效益高。
Lilac公司的美国加州工厂的中试工厂模块使用卡奇项目的盐水制成氯化锂，用于生产碳酸锂。目前已生产出杂质含量极低的高纯度电池品质碳酸锂(纯度 99.97%)(参见澳大利亚证交所 2020 年 10 月 20 日公告）。根据 Novonix 的初步测试，该产品在NMC622 锂离子电池测试电池中（请参阅澳交所 2020 年 3 月 2 日公告）获得了成功结果。
Lilac公司的锂直萃采用离子交换水处理工艺来生产锂，这种工艺应用广泛，可以使所有的水(盐水)都可回灌其源头，水中仅仅去除了锂，其它化学成分均不改变。由于不用蒸发池，占地面积显著缩减，同时由于计划使用太阳能混合电力，保证了低碳足迹。由于出现供应短缺，有更多的潜在承销商和电动车生产企业加入到关于这些环境、社会和治理方面的效益的讨论中。
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内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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