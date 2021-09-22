Sydney, 2021年9月23日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL(LKE.AX)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)称，Lilac Solutions宣布完成1.5亿美元的B轮筹资，用于扩大电动车时代的锂供应。
Lake合作伙伴Lilac Solutions宣布1.5亿美元B轮筹资
Lake合作伙伴Lilac Solutions宣布1.5亿美元B轮筹资
可在以下链接浏览Lilac发布的公告:
https://www.abnnewswire.net/lnk/3385D113
此前，Lake公司宣布与Lilac Solutions签约成为技术和资金合作伙伴，开发阿根廷卡奇含锂盐水项目(澳洲证交所2021年9月22日公告)。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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Lake Resources NL